Newgarden gana y se acerca a liderato que pierde Palou y recupera O'Ward

EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 22 ago (EFE).- El piloto estadounidense Josef Newgarden obtuvo su segunda victoria de la temporada al ganar el Gran Premio Automotive Group 500 de la Indycar Series en el circuito oval World Wide Tecnology Raceway, de Madison (Illinois).

Newgarden condujo su Chevrolet No. 2 Sonsio Team Penske a la victoria por 0.5397 de segundo sobre el No. 5 Arrow McLaren SP del mexicano Pato O'Ward.

El joven piloto regiomontano no pudo culminar la jornada con la victoria, pero tuvo la mayor compensación de la noche al ponerse de nuevo al frente de la clasificación general con 435 puntos, 10 más que el español Alex Palou (425), del equipo Chip Ganassi Racing, que por segunda carrera consecutiva tuvo que abandonar para acabar en el vigésimo puesto.

Palou se vio involucrado en un triple accidente que provocó el piloto holandés Rinus VeeKay cuando se llevaban completadas 64 vueltas de las 260 que estaban establecidas en la carrera.

El dos veces campeón de la serie, Newgarden, saltó del cuarto al tercero, 22 puntos (413) detrás de O'Ward, con la tercera victoria de su carrera en este óvalo de 1.25 millas y la vigésima victoria general de su carrera.

Newgarden promedió 135.245 mph, liderando 138 de 260 vueltas en la última carrera ovalada de la temporada.

"No podría pedir mucho más", dijo Newgarden. "Todos hicieron un gran trabajo. Estoy emocionado. Tenemos que seguir adelante".

Quedan tres carreras en la temporada, todas en circuitos de carretera y callejeros los fines de semana consecutivos de septiembre en la costa Oeste.

El próximo evento es el Gran Premio de Portland el domingo 12 de septiembre.

"Fue un día muy sólido para nosotros", comentó O'Ward. "Creo que aprovechamos al máximos lo que podríamos haber obtenido de nuestro coche y carrera".

El australiano Will Power, ganador del premio NTT P1, terminó tercero en el No. 12 Verizon 5G Team Penske Chevrolet, y el neozelandés Scott McLaughlin le dio al equipo Penske tres de las cuatro primeras posiciones finales al acabar cuarto en el No. 3 DEX Imaging Team Penske Chevrolet.

El francés Sebastien Bourdais terminó quinto, empatando el mejor de la temporada, en el No. 14 ROKiT / AJ Foyt Racing Chevrolet. El veterano de la Fórmula Uno, su compatriota Romain Grosjean, terminó 14º en su debut en carreras ovaladas con el No. 51 Nurtec ODT Honda, completando 259 de 260 vueltas.

Newgarden tomó la delantera definitivamente bajo bandera amarilla en la vuelta 203 cuando Bourdais, con una estrategia de combustible diferente a la de otros autos líderes, entró en boxes para su última parada. Newgarden mantuvo una brecha de siete décimas a un segundo sobre O'Ward después del reinicio en la vuelta 210.

O'Ward se acercó a medio segundo en las últimas cinco vueltas, pero se quedó sin tiempo para desafiar a Newgarden por la victoria.

La suerte de la carrera por el campeonato cambió drásticamente en la vuelta 65 durante un reinicio, cuando el seis veces campeón de la serie y reinante Dixon, Palou y VeeKay se vieron involucrados en un accidente en la curva 1.

El Chevrolet N ° 21 Sonax / Autogeek de VeeKay golpeó la parte trasera del N ° 9 PNC Bank Grow Up Great Honda de Dixon en el vértice de la curva 1 en una espesura de tráfico durante el reinicio, haciendo que ambos autos giraran hacia la barrera SAFER.

El coche de VeeKay recogió el No. 10 de Palou, el American Legion Honda, en el camino hacia la pared, eliminando a Palou en el puesto 20 y al joven piloto holandés en el 21.

Palou había subido al décimo lugar después de comenzar 21 debido a una penalización de nueve posiciones en la parrilla por haber realizado un cambio de motor no aprobado después del Gran Premio de Big Machine Spiked Coolers el sábado pasado en el Indianapolis Motor Speedway.

"Pensé que estaba afuera, y de repente me golpearon", dijo Palou. "Tenía mucho espacio con Scott, y Scott tenía mucho espacio con el chico de delante, y nos golpearon. Allí no había espacio. No sé a dónde quería ir (VeeKay).

"Fue difícil llegar al top 10. Solo queríamos tener una carrera limpia, solo queríamos sumar algunos puntos, y pensé que teníamos un buen auto de carreras. Nada que pudiéramos hacer hoy. Es una pena que se haya desarrollado así".

El equipo de Chip Ganassi Racing de Dixon reparó su coche y regresó a la carrera para intentar ganar puntos. Dixon se retiró al final de la carrera en el puesto 19, 160 vueltas abajo. Cayó al cuarto lugar en la clasificación, a 43 puntos de O'Ward.

Fue la primera vez que Dixon no pudo terminar una carrera desde agosto de 2019, poniendo fin a una racha de 28 carreras consecutivas.