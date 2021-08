Merkel tratará con Zelenski el conflicto en Donbás y gasoducto Nord Stream 2

EFE/EPA/STEFANIE LOOS / POOL/Archivo

Moscú, 22 ago (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, llega hoy a Ucrania -dos días después de su viaje a Rusia- para tratar con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el conflicto en el este del país y el gasoducto Nord Stream 2, que une a Rusia y Alemania sin pasar por el territorio ucraniano y ya está completado en un 99 %.

Según una entrevista concedida en víspera de la visita de Merkel, Zelenski dijo que espera "garantías" energéticas para su país como resultado de su encuentro con la canciller.

Entre estas "garantías" puede figurar el compromiso de no renunciar al tránsito de gas a través de Ucrania tras el comienzo de la explotación de Nord Stream 2.

"A mí me interesa un resultado concreto, aunque no se hagan muchas promesas. No espero que la canciller llegue aquí con regalos", confesó el mandatario ucraniano.

Zelenski indicó que "Nord Stream 2 es un arma" que puede ser utilizado para crear un déficit de suministros a fin de subir los precios del combustible.

"En el mundo actual no hace falta comprar ametralladoras para hacer daño a un país, se puede hacer uso de los instrumentos económicos", dijo el mandatario en la entrevista, reproducida parcialmente en su página web.

IMPULSO A LOS ACUERDOS DE MINSK

Otro de los temas clave de la reunión entre Merkel y Zelenski serán los acuerdos sobre el conflicto en el este ucraniano.

"Nosotros hemos abordado ese tema y confío en que su discusión se reanude próximamente", dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, tras su encuentro con Merkel el viernes pasado.

A su vez, el portavoz de Zelenski, Serguéi Nikíforov, confirmó que la implementación de los acuerdos de paz de Minsk figura en la agenda de los mandatarios ucraniano y alemán durante su reunión en Kiev.

Además, ambos dirigentes planean hablar de cuestiones bilaterales y el proceso de reformas en marcha en Ucrania, agregó.

Merkel abandonará Ucrania tras reunirse con Zelenski y no asistirá a la reunión de la Plataforma de Crimea, que congregará este lunes en la capital ucraniana a representantes de más de una cuarentena de países.