Más de 40 heridos en incidentes en frontera entre Gaza e Israel

Actualiza con estado crítico del policía israelí herido ///Gaza, Territorios Palestinos, 22 Ago 2021 (AFP) - Tropas israelíes dispararon contra manifestantes palestinos que lanzaban cócteles molotov desde la Franja de Gaza el sábado, con el resultado de 41 palestinos heridos, entre ellos un niño en estado crítico, así como un policía israelí también crítico, indicaron el domingo fuentes oficiales.El ejército israelí informó del despliegue de ataques aéreos contra cuatro lugares de "fabricación y almacenamiento de armas" del movimiento islamista Hamás, que controla este enclave palestino, y del refuerzo de su división en Gaza con tropas adicionales.Antes, las tropas israelíes en la frontera habían respondido con disparos contra manifestantes palestinos que lanzaban cócteles molotov, quemaban neumáticos y trataban de escalar el muro fronterizo de Gaza.Los enfrentamientos ocurren tres meses después de que Israel y Hamás, que gobierna el enclave palestino, alcanzaron una tregua después de intensos combates."Cuarenta y un civiles resultaron heridos", precisó el ministerio de Salud del enclave palestino en un comunicado.Un niño de 13 años se encuentra en estado crítico tras recibir un balazo en la cabeza, agregó el ministerio, controlado por Hamás.Por su parte, la policía fronteriza israelí indicó que un agente de 21 años de su unidad secreta había resultado críticamente herido tras ser disparado por un manifestante palestino."Su condición es crítica y está en riesgo su vida", afirmó.El ejército señaló que "centenares de alborotadores y manifestantes" se habían congregado al otro lazo de la frontera e intentaron superar la barrera, una cifra que Hamás elevó a "miles" de manifestantes."Las tropas en el área están listas para utilizar material antidisturbios, y si es necesario, balas del calibre 22", indicó el ejército.El ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, afirmó en la televisión que son "acontecimientos extremadamente graves" que van a requerir una respuesta.Israel lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes, quienes en respuesta quemaron llantas. - Frágil tregua - El movimiento islamista Hamás, que controla Gaza, convocó la protesta para conmemorar el incendio hace 52 años de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén.La policía israelí "continuará actuando con firmeza contra aquellos que quieran hacernos daño", dijo el comisario Kobi Shabati en un comunicado.Poco después de sus comentarios, el ejército israelí informó de los ataques aéreos contra los sitios de almacenamiento de armas de Hamás. Inicialmente no se reportaron bajas por esos ataques.Hace tres meses exactamente, Israel y Hamás firmaron una tregua tras los peores incidentes en años.Durante once días en el mes de mayo, Israel bombardeó la Franja en represalia por los centenares de cohetes que fueron lanzados desde el enclave.La reconstrucción de Gaza no avanza desde la tregua del 21 de mayo, en parte a causa del bloqueo que Israel mantiene desde que Hamás tomó el poder en 2007.El pasado jueves, Israel anunció que permitiría la llegada de fondos de Catar a Gaza, pero otras restricciones siguen en pie.La tregua negociada por Egipto entre Hamás e Israel se ha mantenido en gran parte, pese a algunos choques.Israel dijo el lunes que su sistema antimisiles "Cúpula de Acero" interceptó un cohete lanzado por militantes en Gaza, por primera vez en meses.El hecho ocurrió luego de que cuatro palestinos murieron en el campamento de refugiados de Yenín, en un operativo israelí para detener a un sospechoso de participar en actividades "terroristas".dac/pjm/jz/tjc/mas/ll/dbh/me -------------------------------------------------------------