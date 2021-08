Marcelino: "En muchos momentos hemos pasado por encima del Barcelona"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, alabó el gran trabajo realizado por su equipo ante el FC Barcelona, aunque le quedó un sabor agridulce por el empate porque consideró que "en muchos momentos" el cuadro bilbaíno ha "pasado por encima del Barça". EFE/LUIS TEJIDO

Bilbao, 21 ago (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, alabó el gran trabajo realizado por su equipo ante el FC Barcelona, aunque le quedó un sabor agridulce por el empate porque consideró que "en muchos momentos" el cuadro bilbaíno ha "pasado por encima del Barça".

"Hoy estamos orgullosos del partidazo que ha hecho el equipo. En muchos momentos hemos pasado por encima del Barcelona. Eso tiene mucho mérito. Hacerlo durante los 90 minutos es prácticamente imposible", defendió Marcelino.

"Me sabe a poco el punto. Todo aquel que ha visto el partido creo que dirá que quien mereció la victoria, y creo que bien y de forma justa, fue el Athletic", aseguró en sala de prensa.

El asturiano lamentó la jugada que originó el empate del Barcelona, "una acción que debemos evitar y que es evitable".

"El fútbol son aciertos y errores. Jugamos contra un equipo con mucha calidad y cualquier error te puede penalizar, pero tengo que fijarme en lo que ha sucedido en los 90 minutos. Y me quedo con el atrevimiento, las llegadas y lo poco que hemos concedido al Barcelona", destacó.

"El Barcelona domina a la mayoría de los equipos, no solo de la Liga, sino de Europa. Por eso debemos ser justos con lo que ha hecho el equipo, un partido inmenso. Poner un pero hoy a lo que ha hecho hoy el Athletic no lo consideraría justo", añadió el entrenador del conjunto vasco.