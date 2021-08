Los tres imprescindibles que no faltarán en la maleta de la infanta Leonor para esta nueva etapa

01-01-1970 La Princesa Leonor ha presidido su primer acto en solitario POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



A pocas semanas de que la infanta Leonor comience su nueva vida en Gales donde cursará el Bachillerato como ya hizo su padre, el rey Felipe VI, en su adolescencia, la hija de la reina Letizia tiene claro cuáles serán las prendas que no olvidará en España. Definiendo poco a poco su estilo en cada una de sus apariciones públicas, hay tres prendas que no podrán faltar en la maleta de la Princesa de Asturias para esta nueva etapa.



GABARDINA BEIGE



Sin duda este es uno de los complementos preferidos por la joven para cualquier aparición pública que requiera informalidad y corrección. Con un estilo caracterizado por la sencillez con prendas a las que se les puedan dar varios usos, estamos seguros de que la gabardina será uno de los imprescindibles en la maleta de Leonor para esta etapa como estudiante.



LOOKS BÁSICOS Y CÓMODOS PARA EL DÍA A DÍA



Tras haber heredado la elegancia y la belleza de su madre, Leonor contará con infinidad de looks básicos en su maleta con los que acudir a sus clases en el día a día como cualquier otra estudiante de su edad. Apostando por los colores claros y los looks monocromáticos, hemos visto a la princesa Leonor en repetidas ocasiones con este tipo de estilismos muy apropiados para su edad.



LA MOCHILA QUE LE ACOMPAÑARÁ DURANTE EL CURSO



Como cualquier otro joven, la hija de los reyes Felipe y Letizia también tendrá que elegir mochila para que le acompañe durante todo el curso. Al igual que años anteriores, todo apunta a que la princesa Leonor eligirá una sencilla y discreta mochila en la que poder llevar todos sus libros con la mayor comodidad posible. En años anteriores la joven eligió varios detalles para diferenciar su mochila de la del resto de sus compañeros como es el caso de un parche de los Juegos Olímpicos, una bandera de España y un llavero con dos colgantes.