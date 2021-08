Löfven dejará en noviembre la jefatura de Gobierno y la presidencia socialdemócrata

EFE/EPA/Christine Olsson/Archivo

Copenhague, 22 ago (EFE).- El primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, anunció este domingo que en noviembre dejará la jefatura de Gobierno y la presidencia del partido, cuando queden diez meses para las próximas elecciones generales.

"He informado a la comisión ejecutiva del partido de que dejaré el cargo como presidente en el congreso de noviembre y de que después solicitaré la dimisión como primer ministro", dijo de forma sorpresiva en su tradicional discurso de verano.

Löfven había afirmado anteriormente estar dispuesto a continuar una legislatura más al frente de los socialdemócratas suecos, pero hoy aseguró que hacía tiempo que maduraba su retirada.

"Llevo casi diez años como presidente (del partido) y siete de primer ministro, años fantásticos en los que me he centrado en hacer lo mejor por Suecia y todos los que viven en este país fantástico. Pero todo tiene un fin y quiero darle a mi sucesor las mejores condiciones", afirmó.

La decisión se produce un mes después de superar una crisis que provocó su histórica destitución por el Parlamento, la primera de un jefe de Gobierno en ejercicio en Suecia, y su posterior reelección por la Cámara dos semanas después.

El Partido de Izquierda, que da la mayoría con sus votos al Ejecutivo rojiverde aunque no forma parte del pacto de gobierno, sumó sus votos a los de la oposición de derecha en protesta por una reforma del régimen de alquiler de viviendas impulsada por el Partido Centrista, socio de Löfven.

La retirada del proyecto provocó que Löfven fuese elegido de nuevo por la Cámara el pasado 7 de julio, aunque su Gobierno continúa bajo una situación de gran fragilidad y necesitará superar una complicada negociación para sacar adelante los presupuestos este otoño.

BLOQUEO A LA ULTRADERECHA

La raíz del problema está ligada al vacío que el resto de fuerzas le han hecho al ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), tercera fuerza parlamentaria, desde que entró en el Parlamento en 2010, que ha permitido gobernar a Löfven desde 2014 pese a no tener mayoría.

Conservadores y democristianos modificaron hace un año su postura y aceptaron gobernar en el futuro con el apoyo del SD, opción a la que se ha abierto el Partido Liberal, aunque entre los cuatro no tienen mayoría.

Löfven, de 64 años, accedió al liderazgo socialdemócrata en 2013, sucediendo a Håkan Juholt, después de una larga trayectoria en el mundo sindical y a pesar de carecer de experiencia parlamentaria y ministerial.