Líder de Hizbulá aboga por perforar para buscar petróleo y gas frente a la costa

Simpatizante de Hizbulá reaccionan durante un discurso del dirigente de Hizbulá, Hasán Nasralá. EFE/Nabil Mounzer/Archivo

Beirut, 22 ago (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasralá, abogó hoy por perforar en busca de petróleo y gas frente a las costas libanesas y aseguró que hay una empresa iraní que podría excavar en esas aguas, donde el Líbano e Israel han estado tratando de trazar su disputada frontera marítima.

"Si algunas empresas no quieren excavar para extraer crudo y gas de las aguas regionales, estamos listos para valernos de una empresa iraní que tiene amplia experiencia”, apuntó Nasralá en un discurso, tres días después de anunciar el envío de un barco iraní con combustible ante la grave crisis de carburantes en el Líbano.

No precisó si las zonas a explorar incluirían el área meridional que el Líbano disputa a Israel y donde ambos países tratan de negociar una divisoria desde el pasado octubre para permitir que ambas partes exploren y exploten posibles reservas de gas en el mar Mediterráneo.

El clérigo aseveró el pasado jueves que una embarcación iraní saldría "en cuestión de horas" hacia el país mediterráneo y en su intervención de hoy aclaró que un segundo cargamento partirá en "pocos días", una medida que continuará en marcha mientras el Líbano "lo necesite".

Pocas horas después del anuncio por parte de Hizbulá este semana, la embajadora de Estados Unidos en Beirut, Dorothy Shea, anunció que Washington tratará de garantizar la llegada de gas egipcio a través de Jordania y Siria para ayudar también a la grave crisis de carburantes en la nación de los cedros.

Nasralá indicó en su discurso de hoy que no tiene ninguna objeción al plan, ya que permitiría resolver la crisis energética libanesa y a la vez "romper" con la Ley César, a cuyo amparo Estados Unidos mantiene importantes sanciones contra el presidente sirio, Bachar al Asad, y su entorno.

Hizbulá es un aliado clave de Al Asad y lucha de su lado en la guerra siria.

“La embajadora estadounidense vende ilusiones con el tema del suministro del gas egipcio, el asunto se estaba trabajando desde hace años. Los egipcios están listos, los jordanos están listos y lo que impide el proyecto vía Siria es el veto de EEUU”, alertó el jefe del movimiento armado y político libanés.

El Banco Central libanés anunció el pasado 11 de agosto que no podrá seguir apoyando la importación de combustible, lo que provocó un fuerte agravamiento de la crisis de carburantes que sufre el país desde hace más de dos meses y dejó sin apenas electricidad a la población por la falta de diésel para hacer funcionar los generadores.

Ayer, la Presidencia, el Gobierno y la entidad emisora llegaron a un acuerdo para seguir subsidiando el carburante de forma parcial y solo temporalmente.