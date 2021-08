La desaprobación del presidente de Perú sube a 46 % en el inicio de su gestión

En la imagen, el presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 22 ago (EFE).- La desaprobación del presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, subió a 46 %, escasos días antes de que cumpla su primer mes en el Ejecutivo, y un 43 % opinó que la economía empeorará en los próximos 12 meses, según una encuesta privada publicada este domingo.

Las primeras semanas de gobierno de Castillo han generado controversia debido a la designación de sus principales ministros en el gabinete, algunos con investigaciones abiertas en la Fiscalía por delitos como terrorismo y corrupción, y la reacción del Congreso de anunciar su interpelación y censura.

A menos de un mes en el Ejecutivo, Castillo ha debido pedir la renuncia y reemplazar al canciller, dado que su primer nombrado en el cargo, el sociólogo Héctor Béjar, generó la indignación de la Marina de Guerra al comentar que esta institución fue la responsable del inicio del terrorismo en el país.

La encuesta de Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República, mostró que la desaprobación a Castillo subió de 45 % en julio, cuando aún no había asumido la Presidencia, a 46 % en este mes, transcurridas tres semanas de su juramentación.

La aprobación al mandatario bajó de 53 % en julio, a 38 % en agosto, mientras que los indecisos subieron a 16 %.

La desaprobación al Jefe de Estado se concentra especialmente en Lima, donde vive un tercio de la población, con 61 % y en el norte del país, con 43 %.

En tanto, el respaldo al gobernante peruano se encuentra en el sur con 50 % y en el centro del país con 47 %.

Sobre las expectativas económicas del Gobierno, después de un fuerte incremento del tipo de cambio del dólar y caídas en el mercado bursátil local, un 43 % afirmó que la situación económica del país estará peor en los próximos meses.

Un 29 % opina que la situación económica estará mejor, otro 23 % piensa que seguirá igual y un 5 % no lo sabe.

Respecto a la imagen de Castillo, un 32 % opina que se preocupa mucho por los que menos tienen, un 28 % que es algo honesto, un 29 % que es algo democrático y un 30 % que no les inspira confianza.

Sobre el Gobierno del exprofesor y exlíder sindical, un 33 % siente esperanza en su gestión, un 27 % experimenta incertidumbre, un 14 % miedo, un 13 % confianza y un 8 % desilusión.

La encuesta de IEP se tomó a una muestra de 1.221 personas a nivel nacional entre el 16 y 19 de agosto, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.