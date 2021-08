Jorge Rubio, marido de Saray Montoya, le manda un mensaje a su padre y a su hermano

22-08-2021 JORGE RUBIO, AMRIDO DE SARAY MONTOYA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 22 (CHANCE)



Jorge Rubio ha hecho una videollamada con el programa 'Viva la vida' para contar públicamente su versión de los hechos ocurridos en su familia en los últimos días. Y es que como bien sabemos, su padre y su hermano agredieron a Saray Montoya y a su hija, por lo que ahora se encuentran en libertad bajo fianza.



El entrevistado empezaba contando que: "A mi me llaman unos primos hermanos míos para tomar café con ellos porque yo estaba discutiendo con mi hermano por teléfono, él me decía 'lo vas a pagar, te voy a hacer daño' pero yo nunca me iba a imaginar que iba a ser esto. Me sacaron para tomar café y me cogieron la vuelta y fueron a la casa de su tía, yo les dije a mis primos que estaba en la casa de su tía. Todo viene porque mi hermana enfermó de Covid, ella pregunta a una mujer de un tío mío diariamente. Ella se pone conmigo para que llame a mi padre y le cuente que su hija esta mala. Yo llamo a mi padre y en vez de decirme que vaya para allá que mi hermana está mala, me dice que renuncia de padre y que para mi está muerto".



Es entonces cuando Jorge recibe una llamada de amenazas que ya presagiaba lo peor: "A partir de ahí, me llama mi hermano con estas amenazas. Cuando pasa esto mis familiares me dicen que no se quieren meter en nada porque para dónde tiran, para un lado o para otro. Ahora me lo encuentro en la puerta de juzgado pidiendo justicia, mi padre y hermano. Para mí han fallecido los dos. Aquí lo único que pasa es que desde que yo me hice novio de Saray en mi casa no se cuajó, no sé por qué, ellos han intentando desde siempre hacerme la vida martir, esto no ha cuajado desde primera hora, siempre han intentado buscar mi perdición".



El marido de Saray ha asegurado que esto no se va a quedar aquí y que va a luchar, de la mano de la justicia, para que paguen su pena: "Se acabaron los abusos. No he recibido ni una llamada de mi madre, yo tampoco la he llamado, yo solamente llamé a mi padre el mismo día que estaban cogiendo a Saray y le dije que eso no se hacía, que era de tener poca vergüenza y él solamente me decía 'ahí la tienes acuchillada como tú querías'. A ellos les detienen y están en libertad provisional bajo fianza, pero ahí no se termina todo, yo me voy a encargar de que se haga justicia".



Tras su discurso, Jorge ha querido mandar un mensaje a su padre y a su hermano muy contundente: "Me quiero dirigir a mi padre. Hasta que el cuerpo me haga sombra tengo que conseguir que te pudras en la cárcel, tú y mi hermano, porque no hay derecho lo que le habéis hecho a mi hija y a mi mujer. Malos, esto no se hace, es de no tener corazón".