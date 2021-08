Jackie Nava trabaja la velocidad para detener a la 'Barbie' Juárez

Fotografía sin fecha, cortesía de la boxeadora mexicana Jackie Nava, mientras posa durante una sesión fotográfica en la Ciudad de México. EFE/Jackie Nava/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 22 ago (EFE).- La mexicana Jackie Nava, excampeona mundial de boxeo en los pesos gallo y supergallo, aseguró este domingo a Efe que trabajar la velocidad es una de sus prioridades para vencer en octubre a su compatriota Mariana 'Barbie' Juárez.

"La velocidad es lo que más he trabajado, la próxima rival será Mariana Juárez, el 24 ó el 31 de octubre. Ya hubo pláticas con su manejador y es cuestión de ver que se acomode todo; estamos esperando el anuncio", reveló.

Nava se mantiene a los 41 años en una excelente forma deportiva y hace unas semanas aumentó las cargas de entrenamiento con dos sesiones diarias para llegar en su mejor momento al pleito ante Juárez, a quien calificó de oponente muy difícil.

"La 'Barbie' es fuerte, con experiencia. Cuando se prepara llega bien a los combates, trae combinaciones y buenos movimientos; hay que trabajar la rapidez, con movimientos de pierna porque ella sabe boxear, fajarse", dijo la púgil, con 37 victorias, 16 por nocaut, y cuatro derrotas.

El combate Nava-Juárez es uno de los más esperados del año. Pondrá frente a frente a dos de las mejores boxeadoras latinoamericanas de este siglo, excampeonas mundiales, que a los 41 años son un ejemplo de longevidad en el deporte.

Juárez, con 55 peleas ganadas, 19 antes del límite de tiempo, 10 derrotas y cuatro empates, perdió en octubre del año pasado ante Yulihan Luna el título de la división gallo del Consejo Mundial de Boxeo, pero está negada a rendirse y ya se entrena para la pelea.

"Puede parecer que ya pasó el tiempo para nosotras, pero será un combate interesante con experiencia por ambos lados, tenemos capacidades para dar la pelea que la gente está esperando", afirmó Nava.

'La Princesa Azteca' reconoce que después de los 30 años el cuerpo se lesiona más y para ella ha sido decisivo mantenerse con ejercicios para acondicionar su físico y cuidar la alimentación.

"Ahora hay más calidad que cantidad porque si te entrenas de más, te lesionas. Aprovechamos el tiempo, me entreno en dos horas en la mañana y hora y media por la tarde. Faltan más de dos meses y de repente hacemos fuerza y subidas. Cuido mucho mi dieta", reveló.

Jackie, primera mujer campeona del Consejo Mundial, corre en la actual etapa de entrenamiento entre ocho y 10 kilómetros; a veces llega a 12, pero otras hace menos porque trabaja la velocidad en la pista.

"Soy más de trabajar todos los días. Tengo algo de talento, pero una persona con talento solo no sale adelante. Le ponen enfrente a una disciplinada y con el puro talento va a ser complicado ganarle. Para mi es más importante el trabajo", indicó.

Nava aceptó que hay desigualdad en el salario entre mujeres y hombres, pero el boxeo es un negocio y para cambiar esa realidad, es importante darle más publicidad a los combates de mujeres.

"Debemos promovernos más como mujeres, lo veo en Estados Unidos. Se necesita más promoción, no una semana antes de los combates, sino un mes", concluyó.