Gobierno usa sanciones para "tratar de engañar" a venezolanos, según opositor

En la imagen, el exdiputado venezolano Carlos Valero. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Caracas, 21 ago (EFE).- El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela Carlos Valero afirmó este sábado que el Gobierno de Nicolás Maduro ha usado las sanciones impuestas por Estados Unidos, Europa y otros países para "tratar de engañar" a los venezolanos y a la comunidad internacional.

"El régimen ha usado el discurso de las sanciones para tratar de engañar a los venezolanos y a la comunidad internacional, no asumiendo sus responsabilidades en la grave crisis que afecta al país", expresó en su cuenta de Twitter, luego de que el analista financiero Henkel García señalara que más de la mitad del PIB per cápita se perdió previo a las sanciones.

El 13 de agosto, Estados Unidos reiteró que está dispuesto a revisar su política de sanciones a Venezuela en caso de darse "avances significativos" en la negociación entre el Gobierno venezolano y la oposición, que empezó ese mismo día.

El portavoz del Departamento de Estado de la nación norteamericana, Ned Price, señaló que un camino para aliviar las sanciones el Gobierno celebre elecciones parlamentarias, presidenciales y locales "libres y justas", y que entable "conversaciones sinceras con la oposición" que resulten en una "solución negociada integral a la crisis venezolana".

En el proceso de negociación, la oposición busca "condiciones" para participar en elecciones "libres, justas y transparentes", la liberación de "presos políticos" y la entrada de ayuda humanitaria.

Por su parte, el Gobierno venezolano espera el levantamiento de sanciones, además del "reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela", la "renuncia a la violencia" y "que se incorporen todas las oposiciones".