Fútbol/Primera.- La Real Sociedad se encuentra ante el Rayo

Un gol de penalti de Oyarzabal da el triunfo a los vascos, más reconocibles en su segundo partido



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad se impuso (1-0) este domingo al Rayo Vallecano en el duelo celebrado en el Reale Seguros Stadium, en la segunda jornada de LaLiga Santander, una actuación más reconocible de los vascos con respecto a su flojo estreno ante el Barça.



Los de Imanol Alguacil vencieron por la mínima, con el pero de perdonar muchas ocasiones, aunque dejaron una sensación mucho mejor a la de su debut. La Real fue más la Real y solo paradas de mucho mérito de Dimitrievski impidieron la goleada.



Las ocasiones llegaron más en la segunda parte, donde el Rayo no pudo mantener la compostura. Los de Andoni Iraola tenían la papeleta de no dejar crecer a la Real, en sus muchas combinaciones posibles, y lo lograron en la primera parte, aunque David Silva dejaba ya las primeras pinceladas en el regreso de la afición 'txuri-urdin'.



La vuelta del público era sin duda un aliciente más para los de Alguacil, que apretaron más tras el descanso. Oyarzabal dio la primera clara a Silva, pero la mandó desviada. Una jugada calcada tuvo el Rayo después, con el balón arriba de Andrés Martín. La Real tuvo continuidad en sus llegadas, con un remate de cabeza de Elustondo que hizo volar a Dimitrievski.



En otro intento local, el remate topó en las manos de Balliu y, como ante el Sevilla, el Rayo se vio por debajo con una pena máxima que convirtió Oyarzabal. No se rompió el cuadro visitante, pero su portero siguió siendo el mejor, con los tres primeros puntos para la Real y el conjunto vallecano que sigue a cero tras dos jornadas de su regreso a Primera.