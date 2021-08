Fútbol/Primera.- Crónica del Levante - Real Madrid, 3-3

23-08-2021 Levante - Real Madrid. Vinicius irrumpe en la fiesta del Levante El brasileño eclipsa el primer revolcón del Madrid de Ancelotti DEPORTES LALIGA



Vinicius irrumpe en la fiesta del Levante



El brasileño eclipsa el primer revolcón del Madrid de Ancelotti



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid sufrió el primer traspiés de la temporada este domingo al empatar (3-3) ante el Levante en la segunda jornada de LaLiga Santander, por culpa de un regreso fatal tras el descanso del que salió al rescate Vinicius con un doblete.



El cuadro blanco llegaba avisado al duelo ante el equipo 'granota', con dos derrotas en los últimos tres partidos. Entre un rival crecido por esos antecedentes, el mes de agosto y el regreso de la afición al Ciudad de Valencia, la trampa asomó en la reanudación, cuando en 10 minutos se pasó del 0-1 al 2-1.



Vinicius salió enchufado como nunca del banquillo, en una contra y con un remate de lujo, para empatar por dos veces en otros 10 minutos a un Levante que tuvo un balón al palo que hubiera significado el 4-2. Todo era posible este domingo en Orriols, donde el cuadro local terminó jugando con Vezo de portero.



Con todo, el Madrid de Ancelotti se llevó su primer revolcón. Y eso que los blancos cuajaron una buena primera parte, gracias a ir ganando desde el minuto 5, con un gol de Gareth Bale año y siete meses después. El galés culminó una jugada que inició Alaba viendo el desmarque de Benzema, quien asistió atrás para el gol.



Un lunar para los de Paco López, que regalaron la espalda demasiado fácil. Sin tener a Modric ni a Kroos, el Madrid salió con facilidad, pero no volvió a hacerlo hasta el tramo final del primer tiempo. Morales fue quien dio soluciones al Levante hasta que perdió el sitio en el campo su sufrió ese asedio del que salió vivo.



Isco tomó las riendas, en otra especie de 'déjà vu' como lo de Bale, y el Madrid apretó y mucho en busca del segundo gol. Salir airoso le dio la opción de recomponerse a un Levante que encontró el empate a los 30 segundos de la reanudación; una buena jugada por dentro que Roger mandó a la red. Diez minutos después, Campaña firmó un tremendo gol de volea para volver loca a la afición.



Ancelotti cambió su ataque de inmediato y metió del tirón a Asensio, Rodrygo y un Vinicius que iba a tener su gran noche. Los ataques sin duda se impusieron a las defensas en ambos lados del campo. El cuadro local no supo mantener la frialdad atrás y encajó una contra que creó Casemiro y Vinicius firmó en el 2-2.



El Madrid tampoco se supo cerrar, con Lucas Vázquez señalado para propiciar el regreso de Carvajal. A balón parado, Pier hizo el 3-2 a placer después de que el balón rebotara en la cabeza de Alaba y a la contra, Cantero se topó con el palo en lo que hubiera sido la sentencia a 10 minutos del final. La irrupción de Vinicius aún fue mayor con el 3-3, una picada que sorprendió a todos.



En el ida y vuelta, el brasileño forzó la roja a Aitor, pero ya no hubo más sustos, sobre todo para Vezo, que se tuvo que poner en la portería con todos los cambios hechos por Paco López. El Levante dio por bueno el punto, poniendo en apuros al aspirante blanco, y el Madrid, aunque golpeado, se marchó con una batalla peleada.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE, 3 - REAL MADRID, 3. (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



LEVANTE: Aitor; Miramón, Rober Pier, Vezo, Clerc; Melero (Pablo Martínez, min.66), Campaña (Bardhi, min.78), Radoja; De Frutos (Franquesa, min.86), Morales (Cantero, min.78) y Roger (Malsa, min.66).



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Carvajal, min.65), Militão, Nacho, Alaba; Casemiro, Isco (Asensio, min.59), Valverde (Jovic, min.82); Hazard (Vinicius, min.59), Bale (Rodrygo, min.59), Benzema.



--GOLES:



0 - 1, min.5, Bale.



1 - 1, min.46, Roger.



2 - 1, min.57, Campaña.



2 - 2, min.73, Vinicius.



3 - 2, min.79, Pier.



3 - 3, min.85, Vinicius.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear). Amonestó a Clerc (min.28), Melero (min.41) y Campaña (min.58) por parte del Levante. Y a Militao (min.58) y Rodrygo (min.92) en el Real Madrid. Expulsó con roja a Aitor (min.88).



--ESTADIO: Ciutat de València.