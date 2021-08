Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Elche, 1-0

22-08-2021 Ángel Correa, Atletico de Madrid. El Atlético sigue tirando de Correa El argentino hace el 1-0 ante un Elche que aguantó sin peligro arriba DEPORTES OSCAR J. BARROSO / EUROPA PRESS



El Atlético de Madrid superó (1-0) al Elche este domingo en la segunda jornada de LaLiga Santander, celebrada en un Wanda Metropolitano especial ya que vivió el regreso de la afición más de un año y medio después, gracias a otro gol de Ángel Correa.



El vigente campeón cumplió con su cometido para llevar seis puntos sin fallo en el inicio de la temporada, después del 1-2 al RC Celta con doblete de Correa. El argentino es de momento el gol atlético, con la confianza que le dejó el final del último curso. El trofeo se dedicó a la afición, al tiempo que hubo homenaje para los fallecidos durante la pandemia de coronavirus.



Los de Diego Pablo Simeone volvieron a aprovechar el momento dulce de su menudo delantero, que aprovechó un grave error de Casilla en su salida para hacer el 1-0 en el minuto 39. Fue petróleo para los locales, bloqueados por entonces ante un Elche que no perdió la cara al encuentro pero que no generó peligro.



La defensa del título marcha bien para los rojiblancos, con una plantilla con recursos. De nuevo Luis Suárez jugó los minutos finales, Kondogbia hizo de central y Rodrigo de Paul se estrenó como titular. El centrocampista argentino fue otra buena noticia para el 'Cholo', ya que dio muchas alternativas en ataque con sus pases.



El Atleti empezó bien, con ritmo, pero el Elche se asentó rápido. Simeone no tardó en recurrir a la afición, en su gesto mítico desde la banda que llevaba tanto tiempo sin poder hacer. En un robo nació la jugada del gol, con De Paul atento para buscar el desmarque de Correa. El delantero no llegaba pero la buscó y Casilla cantó.



El argentino demostró su confianza tomándose su tiempo para enfilar bien la portería y mandar el balón cerca de la escuadra con el exterior. El Elche contó 'casi ocasiones', como la de Lucas Boyé en el descuento, un control en área pequeña en vez de rematar. En la reanudación volvió a apretar el campeón, con un remate de Giménez a saque de esquina y una jugada que Carrasco no terminó.



Los de Fran Escribá se recompusieron de nuevo en el momento para Suárez y Trippier en los rojiblancos. El Elche rondaba buenas posiciones pero no tuvo peligro real, dando la alternativa también a Darío Benedetto. El último refuerzo ilicitano, a la espera de más, probó también suerte desde lejos, pero, pese a lo corto del marcador, Oblak tuvo un día tranquilo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - ELCHE, 0. (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Saúl; Kondogbia, Koke, Lemar (Luis Suárez, min.62), De Paul (Trippier, min.62); Carrasco y Correa (Lodi, min.85).



ELCHE: Casilla; Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Bigas (Diego González, min.86); Palacios, Marcone (Morente, min.82), Guti, Mojica (Josan, min.82); Fidel, Pere Milla (Darío Benedetto, min.64) y Lucas Boyé (Carrillo, min.83).



--GOL:



1 - 0, min.39, Correa.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó a Luis Suárez (min.91) y Kondogbia (min.96) por parte del Atlético. Y a Gonzalo Verdú (min.65) y Benedetto (min.88) en el Elche.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano, 25.000 espectadores.