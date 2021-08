Fútbol/Premier.- (Crónica) El Chelsea se come al Arsenal con Lukaku

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Chelsea repitió victoria este domingo en la segunda jornada de la Premier con un 0-2 sobre el Arsenal, un derbi azul con el estreno pletórico de Romelu Lukaku, mientras que el Manchester United no pudo con el Southampton y el Tottenham hizo el dos de dos.



Lukaku, flamante fichaje 'blue', tardó 15 minutos en marcar su primer gol con el Chelsea, contando también su primera etapa. El ariete belga inició la jugada aguantando bien el balón de espaldas y remató un pase de la muerte de Reece James.



El gigante delantero mandó callar al Emirates para mayor dolor de una afición 'gunner' que teme lo peor esta temporada. El Arsenal, que dejó un pobre debut ante el recién ascendido Brentford, no esquivó la crónica de una muerte anunciada.



El campeón de Europa ejerció el dominio que paseó por el Viejo Continente con el añadido de un Lukaku acoplado a la perfección. La velocidad ofensiva visitante sonrojó a un Arsenal que encajó el 0-2 a la media hora por medio de James. El Chelsea se ve líder, después del pinchazo del United, maquillado por Greenwood.



El cuadro de Manchester comenzó por debajo ante el Southampton por un gol en propia puerta de Fred. No tuvo la fluidez del 5-1 al Leeds un United que logró el empate en la reanudación, pero el meta español David de Gea tuvo una actuación providencial.



En el dos de dos victorias se colocó un Tottenham que aprende rápido el manual de Nuno Espírito Santo. Los 'Spurs', que vencieron al City el primer partido con otro 1-0, superaron por la mínima al Wolverhampton, exequipo del técnico portugués, con un gol de penalti de Dele Alli. Harry Kane, pendiente de su futuro, jugó los últimos 20 minutos.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA SEGUNDA JORNADA.



-Sábado 21.



Liverpool - Burnley 2-0.



Aston Villa - Newcastle United 2-0.



Crystal Palace - Brentford 0-0.



Leeds United - Everton 2-2.



Manchester City - Norwich City 5-0.



Brighton - Watford 2-0.



-Domingo 22.



Southampton - Manchester United 1-1.



Wolverhampton - Tottenham 0-1.



Arsenal - Chelsea 0-2.



-Lunes 23.



West Ham United - Leicester City.