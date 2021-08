Fútbol.- Pedri empieza sus "merecidas vacaciones" tras un año maratoniano

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona 'Pedri' González ha comenzado este domingo unas merecidas vacaciones después de un año completo sin descanso -enlazando Eurocopa y Juegos Olímpicos a su primera temporada como blaugrana- y después de haber comenzado la campaña 2021-22 con dos partidos con el Barça.



Pedri, que voló este domingo a su domicilio en Tenerife, se perderá la tercera jornada de Liga y -si no le cita Luis Enrique- aprovechará el parón internacional para sumar casi tres semanas de vacaciones. El canario publicó en sus redes sociales una foto camino de tierras tinerfeñas y el Barça compartió la imagen añadiendo que se trata de unas "merecidas vacaciones".



Pedri no jugará con los blaugrana contra el Getafe el próximo domingo, y sigue a la espera de saber si será convocado por Luis Enrique para la siguiente ventana de selecciones. El joven de 18 años regresaría a Cataluña a tiempo para el choque de LaLiga contra el Sevilla el 12 de septiembre.



Pedri había jugado solo una temporada con Las Palmas antes de unirse al Barça de Ronald Koeman al comienzo de la campaña 2020-21, pero rápidamente se convirtió en un jugador clave. Desde su debut en septiembre pasado, solo Bruno Fernandes y Manu Trigueros (ambos 56) han aparecido en más partidos de clubes en todas las competiciones que Pedri (54, empatado con Marcus Rashford) entre los jugadores de las cinco mejores ligas de Europa.



Pero Pedri también ha jugado 10 veces con la selección absoluta española en ese período, incluidos los seis partidos en su carrera hacia las semifinales de la Eurocopa 2020. Y hubo otras seis apariciones en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando el adolescente ayudó a España a llevarse la medalla de plata.



Habiendo comenzado su temporada 2020-21 en la selección española Sub-21 el 3 de septiembre de 2020 -con cuatro partidos a ese nivel- Pedri ha jugado 74 partidos con club y selección en menos de un año.



A Koeman se le preguntó sobre la inminente salida de Pedri tras el empate 1-1 del sábado en el Athletic Club, en el que fue sustituido a los 62 minutos. "Es mejor darle un respiro ahora, para no tener problemas en el mes de noviembre", explicó el técnico culé.