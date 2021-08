Fútbol.- El Bayern asegura que la renovación de Lewandowski "no es una prioridad"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, no ve ninguna razón para negociar una extensión de contrato con el futbolista mundial del año Robert Lewandowski y aseguró que "no es una prioridad" para el conjunto bávaro.



Lewandowski, que cumplió 33 años el pasado sábado, ha sido relacionado con un posible cambio de aires. "No tenemos que extender el contrato hoy. Todavía le quedan dos años de contrato", dijo Hainer en declaraciones a Bild TV este domingo.



Sin embargo, el mandatario muniqués reconoció que es posible que en algún momento extiendan el contrato del "mejor delantero del mundo", dado que es una "garantía de goles" para los campeones récord de la Bundesliga.



Con alrededor de una semana antes del final del mercado estival de fichajes, Hainer no ve "ninguna necesidad urgente" de nuevos fichajes a pesar de las críticas recibidas por la prensa germana. "Tenemos una plantilla excelente", dijo Hainer, que no descartó un traspaso tardío si surgía la opción.



La prioridad del Bayern son las extensiones de contrato para los jugadores alemanes Joshua Kimmich (contrato actual hasta 2023) y Leon Goretzka (contrato hasta 2022). "El eje Kimmich/Goretzka es increíblemente exitoso", dijo Hainer, que insinuó que las conversaciones con los dos centrocampistas de 26 años están cerca de concluir.