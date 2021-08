Fútbol.- Carlo Ancelotti: "El problema no es si Vinicius marca, lo que ha fallado es la defensa"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó sin duda el papel de un Vinicius que está haciendo méritos para ser titular, con tres goles en dos partidos, pero se quedó con la necesidad de mejorar en defensa después del 3-3 contra el Levante.



"Vinicius tiene calidad, es importante, gran goleador no lo sé, le gusta jugar por banda. Dentro del área es más complicado para él, pero con la calidad que tiene puede marcar muchos goles desde lejos y en el uno contra uno", dijo en rueda de prensa.



El preparador de los blancos compareció después del empate en la segunda jornada celebrada en el Ciudad de Valencia contento por el brasileño pero no con los errores atrás en la segunda parte. "No es importante empezar un partido, es determinarlo, y lo ha hecho Vinicius con su calidad", afirmó.



"La primera parte lo hemos hecho bien. La segunda parte no hemos entrado con buena actitud, en un minuto hemos encajado un gol y en el segundo tampoco estaba compacto el equipo. Más compromiso defensivo significa que todos tenemos que trabajar en lo mismo", añadió.



"Dos partidos marcas tres se pone como jugador muy importante. No doy tanta importancia a empezar el partido. Tengo una plantilla muy buena, el problema no está en marcar goles. El problema no es si Vinicius marca, lo tengo en cuenta. Lo que ha fallado hoy es la defensa", terminó.