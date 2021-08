España.- El Gobierno declarará "zonas gravemente afectadas" las zonas que hayan sufrido incendios este verano

22-08-2021 Pedro Sánchez, durante su intervención en Sotalbo (Ávila) SOCIEDAD CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA ÁVILA GUSTAVO SERRANO/EP



ÁVILA, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que en el Consejo de Ministros de este martes 24 de agosto se declararán "zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil a todas y cada una de las comunidades autónomas que hayan sufrido incendios a lo largo de este verano y otro tipo de catástrofes naturales".



"El compromiso del Gobierno de España es total, y una vez mitigado el incendio, lo que tenemos que hacer entre todas las administraciones, el Gobierno de España el primero, es poner los recursos para recuperar la normalidad y, por tanto, las oportunidades y el desarrollo de estos maravillosos territorios que tenemos en nuestro país", ha explicado en una declaración institucional sin preguntas realizada a su llegada a Sotalbo (Ávila) donde va a visitar las zonas afectadas por el incendio de Navalacruz, que ha arrasado casi 22.000 hectáreas.



Sánchez, que ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, así como los alcaldes de las zonas afectadas, ha querido trasladar el "compromiso, empatía y solidaridad del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones públicas ante esta tragedia, no solamente medioambiental, sino también social".



El jefe del Ejecutivo central ha ahondado en que los fuegos, como también otras catástrofes naturales, que ha sufrido el país a lo largo de este año, y que también, ha apuntado, se han visto en otros países de Europa, empiezan a ser ya una "tónica habitual" y, cada vez, "con una mayor cadencia a lo largo del tiempo y con mayores consecuencias y mayor impacto sobre el territorio", algo que, ha incidido tiene "mucho" que ver con el calentamiento global del planeta y con el cambio climático.



"El fuego y los incendios no solamente arrasan con nuestro patrimonio natural, que eso es muy importante, también lo hacen con nuestros ecosistemas, con nuestra rica biodiversidad. España es uno de los países más ricos en biodiversidad del continente europeo. También, lógicamente, arrasa con algo muy importante para los vecinos de todo este territorio y es su patrimonio, sus hogares, sus casas, sus lugares de trabajo, que son los cultivos, los pastos para poder llevar a su ganadería. En definitiva, un desgarro no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista emocional", ha continuado.



Al hilo de este argumento, Sánchez ha querido agradecer el trabajo de todo el operativo en la lucha contra incendios, BRIFF, UME, Protección Civil, voluntarios y también el "compromiso" y la "solidaridad" de todos los vecinos de los municipios colindantes afectados por estos incendios.



También ha destacado que, ante un "enemigo común", que no obedece a otra cosa sino a las condiciones climáticas como son los incendios, lo que, en sus palabras, hay que hacer es trabajar todas las instituciones, todos los gobiernos "de la mano". "La unidad es primordial, es principal y yo quiero subrayar Lo bien que hemos trabajado, no solamente con el Gobierno de Castilla León, también con la Diputación y con todas y cada una de los Gobiernos autonómicos e instituciones públicas afectadas por catástrofes naturales este último año", ha continuado.



Para Sánchez, la unidad, la coordinación, la cooperación y la colaboración es "primordial" y algo que, a su juicio, los vecinos de los municipios afectados "agradecen" y "reconocen" en sus instituciones.



Por último, ha avanzado que el compromiso del Gobierno de España es "total" con las zonas afectadas. "Una vez se ha mitigado el incendio, lo que tenemos que hacer es poner todos los recursos para recuperar ese patrimonio natural y sin duda alguna, también para paliar al menos el desgarro emocional que supone la pérdida de pastos, de espacios naturales, de hogares, de bienes materiales que, lógicamente, definen la la vida de cada uno de nosotros", ha aseverado.



Por último, ha querido hacer un llamamiento, porque se está en "momentos de extraordinario riesgo", a la prevención por parte de "todos los ciudadanos". "El incendio que se evita, es el incendio que tratamos entre todos de prevenir y de anticipar".