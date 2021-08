El Oporto no pasa del empate ante el Marítimo

EFE/EPA/HOMEM DE GOUVEIA

Lisboa, 22 ago (EFE).- El Oporto cosechó hoy su primer tropiezo de la temporada al empatar 1-1 con el modesto Marítimo, ante el que no supieron reaccionar y cometieron importantes fallos, uno de ellos protagonizado por el español Toni Martínez, que no acertó en una inmejorable oportunidad de los blanquiazules para adelantarse.

Los "dragones", hasta ahora invictos, resbalaron en la tercera jornada en Madeira, donde adelantaron con gol del iraní Taremi en el 35, reducido por el Marítimo en el tiempo agregado antes del descanso por obra de Bruno Xadas.

Por el camino, una miríada de oportunidades perdidas, entre las que destaca la protagonizada por Toni Martínez, con una bola perdida ante el portero que no atinó a rematar en el 18.

Con los desatinos, el Oporto acaba en tercer lugar la tercera jornada, en la que pierde sus primeros puntos de la temporada y se queda a dos unidades del líder Sporting, que venció por 2-0 al Belenenses el sábado, día en el que el Benfica se afianzó en la segunda plaza después de imponerse al Gil Vicente por 0-2.