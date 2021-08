El Juli y Perera, triunfadores de la jornada taurina

El diestro Julián López "El Juli" poco antes de dar comienzo la primera corrida de abono de la Feria de Almería 2021 que se esta celebrando en el coso de la Avenida Vilches de la capital almeriense. EFE / Carlos Barba

Madrid, 21 ago (EFE).- Los triunfos de Julián López "El Juli y de Miguel Ángel Perera en Almería y Cuenca, respectivamente, han sido los titulares de la jornada taurina de hoy, 21 de agosto, en la que Antonio Ferrera, Salvador Vega y Roca Rey pasearon una oreja por coleta en Málaga.

También destaca el triunfo de Octavio Chacón con "miuras" en la "magallánica" de Sanlúcar de Barrameda, la oreja que paseó Tomás Angulo en la primera de la Copa Chenel en Miraflores de la Sierra (Madrid), el éxito de Juan Ortega en Almazán (Soria) y el trofeo que logró el mexicano Diego San Román en la primera del Circuito de Novilladas del Norte en Azpeitia (Guipúzcoa).

Seis corridas de toros, dos novilladas picadas y un festejo de rejones se celebraron hoy en España. Estos son los resultados:

CORRIDAS DE TOROS

- MÁLAGA.- Segunda de feria. "No hay billetes". Toros de Daniel Ruiz, muy desiguales de presentación, desrazados y mansos.

Antonio Ferrera, oreja y palmas. Salvador Vega, oreja y ovación tras aviso. Roca Rey, oreja y silencio. En cuadrillas, saludaron tras parear al primer toro Francisco Javier Sanguino, Montoliú y Fernando Sánchez.

- CUENCA.- Primera de feria. Dos tercios sobre el aforo permitido. Toros de La Palmosilla, desiguales de presentación y de juego desigual. Los mejores, el cuarto y el quinto, los únicos toros con opciones, pues a los otros cuarto les faltaron fuerzas y, sobre todo, raza, con un primero imposible y un sexto que desarrolló mal estilo.

David Fandila "El Fandi", silencio y oreja. Miguel Ángel Perera, oreja y dos orejas. Daniel Luque, oreja y palmas en la despedida.

- ALMERÍA.- Primera de feria. Tres cuartos sobre el aforo permitido. Seis toros de Zalduendo, cómodos y de parejas hechuras, noblotes y maneajables en distintos grados.

Morante de la Puebla, oreja y gran ovación. El Juli oreja y oreja. José María Manzanares, oreja y ovación tras aviso.

- MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID).- Primera de la "Copa Chenel". Algo menos de media. Tres toros (los tres primeros) de Valdellán, serios y hondos, más manejables primero y tercero, y muy complicado por avieso el segundo; y otros tres (los tres últimos) de Monte la Ermita, de gran presencia también, extraordinario el cuarto; con más teclas el quinto; y manejable por el izquierdo por el sexto.

Sergio Serrano, silencio tras dos avisos y ovación tras aviso. Gómez del Pilar, ovación y ovación tras dos avisos. Tomás Angulo, ovación tras dos avisos y oreja.

- ALMAZÁN (SORIA).- Un tercio sobre el 50 % de aforo. Toros de Soto de la Fuente, de buena hechuras, pobres de cara, noblotes pero muy flojos y sin raza, a excepción del gran tercero.

Diego Urdiales, ovación tras dos avisos y ovación. Rubén Sanz, ovación y silencio. Juan Ortega, dos orejas y ovación.

- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ).- Corrida "magallánica". "No hay billetes". Toros de Miura, muy agresivos por delante y de mucho volumen. El primero con peligro sordo, segundo sin entrega, noble y bravo el tercero, áspero y con peligro el cuarto, quinto peligroso y sin entrega y el sexto más manejable y con poca fuerza.

Rafaelillo, ovación y oreja. Octavio Chacón, oreja tas aviso y oreja. Cristóbal Reyes, que tomaba la alternativa, ovación tras aviso y silencio. En cuadrillas, saludaron en el quinto Juan Rojas y Alberto Carrero, y Abraham Neiro hizo lo propio en el sexto. Reyes tuvo que ser trasladado a la enfermería tras entrar a matar sin muleta. No llevaba cornada y si una paliza muy grande.

NOVILLADA PICADA

- AZPEITIA (GUIPÚZCOA).- Primera de Circuito del Norte. Media entrada sobre el aforo permitido. Novillos de Zalduendo, desiguales de presentación y juego.

Diego San Román, ovación y oreja tras aviso. Jorge Martínez, ovación tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso. Sergio Rodríguez, silencio tras aviso en ambos.

- ESCALONA (TOLEDO).- Menos de media. Novillos de El Collado, desiguales de todos.

Diogo Peseiro, oreja en ambos. Jesús Mejías, oreja en ambos; José Rojo, dos orejas y ovación.

FESTEJOS DE REJONES

- CONSTANTINA (SEVILLA).- Menos de media. Toros de Santa Teresa, manejables.

Joao Moura Caetano, oreja en ambos. Ana Rita, oreja, y dos orejas y rabo. Miguel Moura, oreja y dos orejas.