El Gobierno boliviano niega la "vulneración de derechos" de Áñez

En la imagen, el director general del Régimen Penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias. EFE/ Gabriel Romano/Archivo

La Paz, 22 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia negó este domingo que se estén vulnerando los derechos de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien se "autolesionó" en prisión, y ratificó que ella se encuentra "estable" y que existe coordinación con la familia para su recuperación.

El director del Régimen Penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias, informó este domingo en una conferencia de prensa que el personal médico del recinto atendió las lesiones de la exmandataria y que inmediatamente se avisó a la familia sobre la situación.

Limpias indicó que no puede dar detalles de lo sucedido por "respeto" a Áñez, pero que ella actualmente se encuentra "estable" y cuenta con los equipos necesarios en la cárcel de Miraflores en La Paz donde se encuentra cumpliendo la prisión preventiva por la investigación del caso denominado "golpe de Estado".

El director señaló que se llegó a un acuerdo con la familia y el centro penitenciario para que permitan que un familiar se quede a dormir en la cárcel para acompañar a la exmandataria.

El sábado se quedó a dormir en la cárcel uno de los hijos de la expresidenta para hacerle compañía en su recuperación, indicó Limpias.

"Nuestro presidente Luis Arce ha manifestado que el Gobierno es muy respetuoso de los derechos humanos, no de una manera teórica sino práctica y una vez más lo estamos demostrando", expresó.

Limpias hizo referencia a la junta médica que hubo el pasado viernes donde participaron los médicos del penal, los doctores de cabecera de Añez, su hija, entre otros en el que salió la recomendación de que la exmandataria cuente con un psicólogo clínico y una nutricionista.

Además sostuvo que no se le niega el "acceso" a nadie a su historial clínico y que cumplirán "al pie de la letra" las recomendaciones y tratamientos.

Asimismo repudió las declaraciones de "políticos" que indicaban que se estaban vulnerando los derechos de Áñez y que pedían que ella pueda defenderse en libertad.

Carolina Ribera, hija de Áñez, ratificó su posición de entregar su libertad por la de su madre para que reciba atención médica por especialistas.

"La Justicia está permitiendo que se cometan atropellos, torturas y maltrato por parte del Estado contra una mujer que pierde la salud día a día", publicó Ribera en Twitter.

En la mañana ingresó al penal la representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Yulia Babuzhina.

ANTECEDENTES

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado indicando que "está en curso" una evaluación psiquiátrica para que se establezcan "los móviles y características psicológicas de la autolesión" de Áñez.

El sábado varias autoridades locales se solidarizaron con Áñez y pidieron que la exmandataria se pueda defender en libertad.

El Ministerio de Gobierno informó que Áñez intentó "generarse una autolesión" el sábado en la madrugada y que presenta algunos "rasguños" en los brazos.

El sábado tres expresidentes difundieron una carta para hacer un llamado urgente al Órgano Judicial y la Fiscalía para "preservar" la vida de Áñez, quien lleva en prisión preventiva cinco meses.

La Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos expresaron su "preocupación" por la salud de la exmandataria.

La Fiscalía presentó el viernes un requerimiento acusatorio en contra de Áñez para iniciar un juicio de responsabilidades por las muertes en dos regiones en la crisis de 2019, tras las elecciones fallidas de ese año.

Dichos comicios fueron anulados en medio de denuncias de un fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales, quien por su parte asegura que fue víctima de un "golpe de Estado".