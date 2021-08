El cardenal Rodríguez pregunta a quién elegirán los hondureños para guiar a su país

En la imagen un registro del cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 22 ago (EFE).- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez le preguntó este domingo a sus compatriotas a quién van a elegir para que gobierne Honduras, quien saldrá de las elecciones generales del 28 noviembre, en un proceso que se desarrolla entre la incertidumbre por la crisis política y social que vive el país.

Rodríguez señaló que "en estos tiempos de campañas políticas", en Honduras se pregunta "a quién iremos, a quién vamos a elegir para que guíe nuestro país".

"Entonces, el gran problema es que no podemos acudir a pseudo líderes, a esas personas que prometen y mienten", recalcó el religioso en la misa dominical en la basílica menor, de Tegucigalpa.

Son muchos los hondureños que, a tres meses de las elecciones generales, no saben por quién votarán debido a que el país, en cuatro décadas de gobiernos civiles, después de casi 20 años de regímenes militares, enfrenta graves problemas de pobreza, desempleo, violencia, malos servicios de salud y educación; narcotráfico, corrupción e injusticia, entre otros.

Además, Honduras enfrenta una falta de liderazgo político en los catorce partidos que participarán en la contienda electoral, más dos candidaturas independientes para el nivel presidencial.

Una nueva muestra de la crisis política fue evidenciada el sábado, cuando no se pudo celebrar un sorteo para escoger la posición que ocuparán los partidos políticos en la papeleta para elegir entre los candidatos a la presidencia del país, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados para el Parlamento hondureño y 20 para el Centroamericano.

Incidentes violentos, en el que incluso fueron agredidos varios periodistas, hicieron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospusiera para hoy el sorteo en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

Las elecciones generales de noviembre serán las undécimas desde las celebradas en 1981.

De los diez comicios, cinco los ganaron el Partido Nacional, en el poder, y cinco el Liberal, segunda fuerza de oposición, ambos con más de un siglo de historia y conservadores.