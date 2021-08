El brasileño Team One vence al ruso Empire y gana el Six Major mexicano

Fotografía cedida hoy por Ubisoft del equipo Team One, ganador del Six México Major, en Ciudad de México (México). EFE/Ubisoft

México, 22 ago (EFE).- El equipo brasileño Team One venció este domingo por 3-2 al ruso Empire para ganar el Six Major mexicano del videojuego Rainbow Six Siege que le otorgó 200.000 dólares y 375 puntos en su búsqueda de clasificar al Mundial.

Team One, que eliminó al favorito Team Liquid en semifinales, se impuso en un torneo internacional disputado en Ciudad de México en el que participaron los 16 mejores equipos del mundo.

El jugador más valioso de la serie fue Juliano 'Levy' Andrade, quien firmó 36 bajas en las cinco partidas.

Empire se apoderó del primer mapa, Clubhouse, su selección, gracias a ligar cinco rondas en fila. Los brasileños sucumbieron al ataque de unos rusos que contaron con un buen juego de Dmitry 'Always' Mitrahovich, quien lideró a su equipo con 12 asesinatos.

A la hora de defender, Team One careció de agresividad y ubicación, algo clave en un mapa como Clubhouse.

Team One siguió invicto en Chalet y empató la serie 1-1 al borrar el ataque de un Empire que sufrió para ir al frente en un mapa poco conocido para los rusos.

Los sudamericanos firmaron dos rondas perfectas sin bajas y fueron liderados por Eduardo 'KDS' Santos, quien cerró la partida con 10 bajas.

En el tercer mapa, Coastline, Karl 'Alem4o' Zarth firmó un triple asesinato en la prórroga que le permitió a Team One adelantarse en la serie 2-1 y quedar a un punto de ganar al Major mexicano.

'Alem4o' también fue clave para que su equipo remontara en la ronda 11 con un 'quadrakill' que lo metió de nuevo en el juego.

El conjunto ruso empató 2-2 la partida y forzó al quinto juego al ganar Consulado con una estrategia metódica y ordenada que contrarrestó la agresividad de Team One.

Los rusos se impusieron en defensa, pero sobre todo ataque, rol en el que ganaron cinco rondas ante unos brasileños que no sacaron provecho de su selección de mapa.

Team One dominó de principio a fin el mapa decisivo, Villa, en el que sólo perdieron una ronda, la segunda. Los rusos cayeron ante el ataque de los brasileños, que contaron con un par de triple asesinatos de Caio 'Neskin' Szazi.

Empire cayó por primera vez en el torneo en Villa, en donde no pudieron ratificar su condición del mejor ataque del Major mexicano y perdieron la serie 3-2.