El Atlético ya marca la pauta; Vinicius alivia el tropiezo del Real Madrid

El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa (i) celebra con sus compañeros su gol, el primero de su equipo ante el Elche, durante el partido de la segunda jornada de LaLiga. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 22 ago (EFE).- El Atlético de Madrid, defensor del título, ya manda en solitario en la liga española, a falta de que el Sevilla visite al Getafe, merced a su victoria sobre el Elche (1-0) y al empate del Real Madrid ante el Levante (3-3) gracias a la irrupción estelar de Vinicius, cuyo doblete le salvó de una derrota en el Ciutat de Valencia.

El conjunto del argentino Diego Pablo Simeone es el único que ha logrado ganar sus dos partidos y también puede conseguirlo el de Julen Lopetegui, que visitará al Getafe en el Alfonso Pérez Muñoz este lunes, cuando se cerrará la segunda jornada posteriormente con el encuentro Osasuna-Celta.

Ganó el Atlético de nuevo por la mínima, sin alardes, con mucho trabajo, al Elche, que le planteó numerosos problemas. Pero ganó. Volvió el público en el Wanda Metropolitano, celebró el título liguero logrado la pasada campaña y festejó el triunfo.

Como hizo en Vigo. Un robo de balón le permitió salir rápidamente y fue letal. El argentino Rodrigo de Paul, de momento el gran fichaje para esta temporada, envió en profundidad, falló el meta Kiko Casilla en la salida y Correa, de nuevo determinante, selló la victoria.

No se rindió el Elche, pero el Atlético supo rentabilizar el gol, todo lo contrario que le ocurrió al Real Madrid con el primer tanto del galés Gareth Bale en Liga desde 2019 en la primera parte de su partido ante el Levante, porque tras el descanso, en un encuentro enloquecido, bordeó la derrota ante la reacción del conjunto valenciano.

El conjunto del italiano Carlo Ancelotti, sin dos hombres claves en la medular como el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos, había controlado, pero antes de cumplirse el primer minuto del segundo periodo comenzó el 'festival' del cuadro levantinista ante el descontrol de la zaga blanca. Roger Martín y José Campaña, este con una magnífica volea, dieron la vuelta al resultado.

Ancelotti relevó de un plumazo al belga Eden Hazard, Bale y a Isco Alarcón, bastante más discretos los dos primeros que en Vitoria y dio entrada a Rodrygo, Marco Asensio y Vinicius, quien se convirtió en el salvador de su equipo. Primero elevó el 2-2 (m.73) y luego el 3-3 (m.85), ambos de magnífica factura, después de que Rober Pier adelantase nuevamente al Levante.

Incluso forzó la expulsión del meta Aitor Fernández. Los locales, con todos los cambios hechos, recurrieron al defensa Rubén Vezo para ocupar la portería. El Real Madrid, lanzado con todo, no probó al zaguero portugués y acabó sacando un punto, poca renta para lo que esperaban pero mucho para lo que en determinados instantes se vislumbraba, porque el Levante pudo cerrar el partido cuando vencía por 3-2 en una acción de Alejandro Cantero, que mandó el balón a un palo a puerta vacía.

Tras la derrota en el Camp Nou, la Real Sociedad salvó los puntos no sin ciertos apuros ante el Rayo Vallecano, que en su regreso a la categoría de oro se ha chocado con un muro y ya es colista. Si un penalti significó la expulsión del meta Luca Zidane y perder cualquier opción en el Ramón Sánchez Pizjuán, otra pena máxima selló su derrota en el Reale Arena, esta vez por 1-0.

Una clara mano de Ivan Balliu acabó con el buen trabajo que desarrollaron los hombres de Andoni Iraola, instalados en el último puesto sin goles a favor y con cuatro en contra.

Al conjunto de Imanol Alguacil le faltó algo de continuidad para desequilibrar a un buen Rayo y acierto en el remate ante el macedonio Stole Dimitrievski, que por otro lado estuvo muy inspirado en varias oportunidades.

José Antonio Pascual