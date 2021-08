Cristante afirma que desgaste físico condicionó empate ante Atlas

Hernán Cristante, entrenador de Toluca, reacciona a una jugada contra Atlas hoy, durante un partido de la jornada 6 del Torneo Grita México apertura 2021, de la liga del fútbol mexicano, celebrado en el Estadio Jalisco, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 21 ago (EFE).- El argentino Hernán Cristante, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, dijo este sábado que el desgaste físico de su equipo condicionó el empate sin goles ante el Atlas en la sexta fecha del torneo Apertura 2021.

"Las más claras fueron nuestras y eso se trabajó, le sacamos volumen al equipo y buscamos la verticalidad, pero también el cansancio y no tener a todos al 100 afecta hacia el final del partido", explicó.

En su tercer partido en siete días debido a la jornada doble del torneo, los "Diablos" sacaron un empate sin anotaciones, en un encuentro en que ambas escuadras generaron oportunidades de gol.

Cristante aceptó que Atlas fue un equipo ordenado y difícil de sobrepasar que dominó la mayor parte del segundo tiempo.

"Tuvimos nuestras circunstancias de gol, pero fue un partido muy difícil, con un rival trabajado, compacto, duro para vencer en casa", expresó.

Toluca se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación con once puntos de 18 posibles, suma tres triunfos, dos empates y una derrota.

El técnico aseguró estar tranquilo por el nivel de juego de su equipo que dejó atrás los errores cometidos en otros partidos.

"Me deja tranquilo que esa frustración de la que hablé el otro día por los errores, por como nos hicieron los goles y los resultados de los partidos anteriores los jugadores la saltaron, pasó de largo, esa es la parte importante, la actitud que ha tenido el equipo", indicó.

Cristante afirmó que los refuerzos, entre ellos el español Ian González, y el mexicano Diego Chávez deben trabajar más para lograr su adaptación al fútbol mexicano y tener un equipo que sepa terminar las jugadas.

"Los chicos que llegaron son jugadores que pueden dar más; están en adaptación", indicó.

Los "Diablos" enfrentarán en casa al Pumas UNAM el próximo domingo en partido de la jornada 7.