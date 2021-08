Coudet: "Galhardo nos puede ayudar"

El jugador de Internacional Thiago se lamenta. EFE/BUDA MENDES/Archivo

Vigo, 22 Ago (EFE).- El argentino Eduardo "Chacho" Coudet, entrenador del Celta de Vigo, afirmó este domingo que el brasileño Thiago Galhardo, al que conoce de su paso por el Internacional de Porto Alegre, sería "un buen refuerzo" para completar la delantera celeste.

"Es un delantero de buenas características técnicas, que no sabemos cómo está hoy para lo que pretendemos pero que creemos que con tiempo se puede adaptar y nos puede ayudar. Con nosotros hizo muchos goles y lo hemos utilizado en distintas posiciones", indicó.

En este sentido, indicó que Galhardo entra "dentro del rango" de las posibilidades que tienen para este mercado, el cual dejó claro que "no es muy amplio", por eso avaló la llegada del atacante carioca.

"Preguntamos y es una posibilidad. Puede ayudarnos tanto en la posición de Santi Mina como en la de Iago", confirmó el técnico celeste en la rueda previa al choque de este lunes contra el Atlético Osasuna en El Sadar.

El entrenador del Celta subrayó que este mercado de fichajes está siendo "estresante" porque es "difícil" cerrar operaciones, e insistió en la necesidad de fichar un central más.

"Tenemos cuatro, dos son internacionales y dos son muy jóvenes. Puede llegar algún momento en que se nos complique bastante esa posición", advirtió Coudet, quien no escondió su deseo de que el colombiano Jeison Murillo regrese a Balaídos aunque admitió que ahora es "complicado" por las pretensiones económicas de la Sampdoria.