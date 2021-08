Coronavirus.- Tokio registra su peor domingo de la pandemia con 4.400 nuevos contagios a dos días de los Paralímpicos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Tokio han notificado 4.392 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta registrada un domingo desde el comienzo de la pandemia, según la agencia oficial de noticias japonesa Kyodo.



El número supone un incremento en relación con los 4.295 contagios del domingo anterior, si bien es inferior a los 5.074 reportados el sábado, cuarto día consecutivo con más de 5.000 nuevos casos de infección en la capital japonesa.



A pesar de las estrictas medidas sanitarias, Japón está lidiando con la mayor ola de infecciones desde el comienzo de la crisis, por amplia diferencia con respecto a otras pasadas, sin que de momento haya empezado a disminuir la presión sobre el sistema de salud.



Desde el comienzo de la pandemia el total de contagios en Japón es de 1,25 millones personas, de las cuales unas 1.800 se encuentran ahora en estado grave o crítico, y unas 15.600 han fallecido. El país registra unos 20.000 nuevos casos diarios desde hace una semana.



El director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, Norio Ohmagari, ha avisado de que "si los nuevos casos continúan aumentando a este ritmo, Tokio se encontrará en una situación en la que se perderán vidas que podrían haberse salvado".



La gobernadora de la prefectura, Yuriko Koike, no se ha andado con rodeos. "No es exagerado decir que Tokio se enfrenta a su mayor crisis. La situación actual es como un desastre natural. No hay momento más importante que ahora", ha indicado.



La situación de los hospitales de las grandes ciudades está al límite. En Okinawa, por ejemplo, esta semana se han agotado las camas destinadas para los pacientes graves.