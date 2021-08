Chad.- Chad retira a la mitad de su contingente en el Sahel para efectuar un "redespliegue estratégico"

01-01-1970 Afectados por la violencia de Boko Haram en Chad POLITICA AFRICA CHAD INTERNACIONAL UNOCHA/NAOMI FREROTTE



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno chadiano ha anunciado la retirada de la mitad de su contingente par la lucha antiterrorista en el Sahel, aproximadamente 600 efectivos, en lo que ha descrito como un "redespliegue estratégico" que no afectará a sus operaciones en la zona.



Los efectivos fueron desplegados en febrero como parte de la llamada Fuerza G5 Sahel en la zona de la triple frontera entre Malí, Níger y Burkina Faso.



El portavoz del Gobierno chadiano y ministro de Comunicación, Abdéramane Koullamallah, ha restado importancia a este movimiento. "No es una retirada", ha señalado. "Esta fuerza era demasiado pesada. Decidimos dejar una más ligera, más adaptada al terreno", ha explicado.



El ministro señaló que ésta es una decisión tomada en consulta con el comando de la fuerza G5 Sahel en lo que describió como "un redespliegue estratégico que no tiene absolutamente ningún impacto en la capacidad de las fuerzas chadianas para desempeñar su papel de fuerzas impulsoras en la lucha contra el terrorismo", ha añadido en declaraciones recogidas por el portal Tchadinfos.



Sin embargo, fuentes de Radio France Internationale apuntan a que esta decisión vendría dada por un desacuerdo entre Chad y los socios de la fuerza antiterrorista -- Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger -- sobre las condiciones del mantenimiento de las tropas.



El contingente llegó el jueves por la noche a territorio chadiano tras una salida que fue coordinada con socios del G5 Sahel y los franceses confirmaron fuentes de seguridad chadianas.



Los 600 efectivos serán desplegados en el norte de Chad, una zona que se enfrenta a varios desafíos de seguridad, indican las mismas fuentes, dado que varias columnas rebeldes llevan varios meses intentando regresar a la capital, Yamena.