Caruso domina la 9na etapa de la Vuelta, Roglic sigue líder

ALTO DE VELEFIQUE, España (AP) — El italiano Damiano Caruso conquistó el domingo la novena etapa de la Vuelta a España tras culminar en solitario una brillante escapada, mientras que el esloveno Primoz Roglic llegó segundo para mantenerse al frente de la clasificación general.

Caruso comandó los últimos 70 kilómetros (43 millas) del tramo de 188 kilómetros (116 millas) entre Puerto Lumbreras y la meta en Alto de Velefique, un puerto de montaña de categoría especial.

El corredor del equipo Bahréin Victorious fue segundo en la clasificación general del último Giro de Italia, su mejor resultado en una de los tres joyas del ciclismo mundial.

"Esto es increíble después del Giro”, dijo Caruso. "La última subida se me ha hecho eterna. Solo he sido capaz de concentrarme, de mantener mi ritmo y solo en los últimos dos kilómetros he visto que iba a conseguir la etapa”.

Caruso superó por más de un minuto a Roglic, el bicampeón defensor de la Vuelta. El español Enric Mas quedó tercero, cruzando la meta justo detrás de Roglic.

El buen cierre de Roglic le permitió abrir una ventaja de 28 segundos sobre Mas en la general. El colombiano Miguel Ángel López marcha tercero en la general, a 1 minuto y 21 segundos de Roglic.

Los corredores tendrán su primer día de descanso el lunes.

“Nos merecemos el día de descanso", dijo Roglic. “Fue un día duro. De nuevo hizo mucho calor, con algunas subidas importantes, así que estoy deseando que llegue mañana. Nuestros muchachos hicieron un gran trabajo”.

“Enric estuvo súper fuerte hoy. Llegamos juntos. Es el comienzo. Ahora tenemos el día de descanso y debemos mantenernos unidos con todo el equipo y estoy deseando que lleguen las próximas etapas”, añadió.

Caruso se desprendió del grupo de fuga en la subida en el Alto Collado Venta y se llevó una victoria inapelable.

Mas prometió luchar por el título en las próximas dos semanas hasta la meta final en Santiago de Compostela.

“Me ha sacado unos segundos, pero estoy contento", dijo Mas sobre su pulseada con Roglic. “Creo que en ningún momento le hemos tenido contra las cuerdas, pero con este trabajo lo tendremos.... “Hoy el plan era sacarle tiempo a todos, y lo hemos hecho menos con él. No sé como va la general, sé que estoy segundo, pero no los tiempos. Ojalá Miguel Ángel y yo logremos quitarle el maillot rojo que es muy importante en la carrera de casa”.

La Vuelta se reanudará el martes con una décima etapa entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria. Será un recorrido mayormente llano, salvo la parte final, cubriendo 189 kilómetros (117 millas).