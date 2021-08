Alemania/Ucrania.- Merkel y Zelenski discuten en Kiev los confictos en Afganistán y en el este de Ucrania

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha abordado este domingo con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el proceso de la solución pacífica del conflicto en el este del país, entre aspiraciones a "un alto el fuego permanente y el intercambio de prisioneros" con las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, según el mandatario ucraniano.



"El proceso de la solución pacífica en Donbás fue el tema prioritario de nuestras negociaciones de hoy, y aspiramos además a la la apertura de los puntos de entrada y salida y el acceso para representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja", ha declarado Zelenski.



"Nuestra postura es que, mientras no hay progreso, la presión a Rusia debe continuar, y aquí queremos ver los esfuerzos de nuestros socios", ha indicado en comentarios recogidos por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



Entre otras cuestiones, según el mandatario, se discutió la seguridad energética de Ucrania y el proyecto de gasoducto Nord Stream 2, en particular la prórroga del acuerdo de tránsito de gas ruso a través del territorio ucraniano más allá de su fecha límite actual de 2024.



MERKEL PROPONE UNA CUMBRE Y PIDE QUE EL GASODUCTO NO SE CONVIERTA EN UN ARMA



Por su parte, la canciller Merkel ha propuesto una "cumbre" para desbloquear las conversaciones sobre el este de Ucrania antes de avisar, en declaraciones recogidas por DPA, de que el gasoducto no sea empleado por Rusia como un "arma política". "Habrá sanciones si eso ocurre", ha añadido Merkel.



Para el próximo lunes está programada una reunión de ministros de Energía de Estados Unidos, Ucrania y Alemania, anunció Zelenski, al expresar su confianza en que los titulares lleguen a "algo más concreto" al respecto.



Zelenski y Merkel también intercambiaron opiniones sobre la situación en Afganistán. "Hoy en día Ucrania evacua no solo a sus ciudadanos, sino también ayuda de actualmente a nuestros aliados. Para el momento, fueron evacuadas 162 personas, entre ellas 36 ciudadanos ucranianos", agregó.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.



Rusia ha reiterado en más de una ocasión que no es parte del conflicto ucraniano y que está interesada en que el país vecino supere la crisis política y económica que atraviesa.