Afganistán.- Turquía advierte a la UE de que no puede asumir más "carga migratoria"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente turco, Recep Tayip Erdogan, ha advertido este domingo durante una conversación telefónica con presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de que su país no puede asumir más "carga migratoria" tras recordar que acoge ya a más de cinco millones de refugiados.



El mandatario turco ha advertido de que "si no se toman las medidas necesarias, la presión de la inmigración desde Afganistán crecerá aún más", por lo que ha pedido la colaboración de Bruselas para mantener la paz y la estabilidad en el país, según recoge la agencia de noticias turca Anatolia.



Erdogan se ha referido además a la petición de la UE para que Turquía acepte a personal afgano que ha trabajado para países de la UE y ha señalado que los países euroepos solo han abierto la puerta a un "pequeño porcentaje" de estos trabajadores. "No se puede solventar la cuestión con pasos simbólicos", ha advertido al tiempo que ha explicado que "Turquía no puede asumir las responsabilidades internacionales de terceros países".



Michel también ha informado del diálogo con Erdogan y ha destacado que la actual situación en Afganistán "es un desfío común tanto para Turquía como para la UE". Michel ha subrayado la "plena coincidencia" sobre la intención de garantizar la salida de connacionales, personal y familiares de Afganistán.



Erdogan ha aprovechado para destacar que los últimos hechos demuestran la importancia de que Turquía esté en la Cooperación Permanente y Estructurada de la UE (PESCO) para coordinar cuestiones de defensa y seguridad.