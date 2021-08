Afganistán.- Putin teme una expansión del terrorismo con el retorno de los talibán al poder

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha avisado de que la desestabilización de Afganistán podría provocar una expansión del terrorismo al resto de países de la región centroasiática y advertido de que la seguridad de su país está directamente relacionada con lo que ocurra allí.



"Afganistán guarda relación directa con nuestra seguridad", ha explicado Putin al reunirse este domingo con los cabezas de lista del partido oficialista Rusia Unida.



"No queremos que vengan milicianos que se hacen pasar por refugiados. No queremos reincidencia alguna de lo que pasó en los años 1990 y a principios de la década de 2000", ha avisado en relación a la expansión terrorista durante los años del Emirato Islámico de Afganistán antes de su caída con la invasión de 2001.



"Nadie quiere volver ahora a Afganistán, pero tampoco queremos que vengan elementos criminales de Allí, y tampoco de Siria. Estamos haciendo todo lo posible para que Siria no sea un semillero del terrorismo", ha indicado Putin durante la reunión, recogida por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



El presidente ruso ha mantenido en los últimos días conversaciones con la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para evaluar la situación tras la conquista talibán. Rusia mantiene abierta su Embajada en Kabul y se ha ofrecido para mediar en las conversaciones entre los insurgentes y el gobierno anterior.