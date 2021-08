10 Curiosidades de los Juegos Paralímpicos de Tokio

Imagen cedida por el servicio de Información Olímpica que muestra el logo paralímpico, tres Agitos, en el exterior del Estadio Olímpico en Tokio, Japón. EFE/EPA/Joel Marklund / SOLO USO EDITORIAL. NO VENTAS

Tokio, 22 ago (EFE).- Diez curiosidades de los Juegos Paralímpicos de Tokio (Japón), que se celebran del 24 de agosto al 5 de septiembre.

1. La mascota de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se llama Someity, que proviene de 'someiyoshino', una popular variedad de flor de cerezo, y se mezcla con la expresión en inglés 'so mighty' (muy poderoso). Según sus creadores tiene muchos poderes y se puede comunicar con sus elementos, como con las piedras y el viento.

2. Boccia, para personas con discapacidad física e intelectual, y goalball, para discapacitados visuales, son los dos únicos deportes del programa paralímpico de Tokio que no están en el programa olímpico. En Tokio los deportes que debutan son el taekwondo y bádminton.

3. El símbolo paralímpico (tres Agitos) consiste en tres elementos en rojo, azul y verde. Los tres Agitos (del latín "me muevo") rodean un punto central y simbolizan el movimiento de reunir a deportistas con discapacidad de todos los rincones del mundo para competir.

4. Los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos no se celebraron juntos en la misma ciudad hasta Seúl (1988). Desde entonces van a la par en la misma sede. Tokio es, hasta el momento, la única ciudad que ha acogido dos veces los Juegos Paralímpicos tras la edición de 1964.

5. La equitación es el único deporte artístico del programa de los Juegos Paralímpicos. Incluye pruebas de doma mixta (por equipos, individual y estilo libre) y los deportistas se agrupan en cinco clases según la naturaleza y el grado de su discapacidad física o visual.

6. El movimiento paralímpico ha dado el salto al mundo audiovisual con los Juegos de Tokio. Se ha creado el primer videojuego oficial, llamado 'El sueño de Pegaso', y una película, 'Rising Phoenix', estrenada en la plataforma internacional de Netflix, ha recibido cuatro nominaciones a los Emmy del Deporte.

7. Varios deportistas paralímpicos que participarán en Tokio son también trabajadores sanitarios y han estado en primera línea de la lucha contra la pandemia del coronavirus. La campeona neerlandesa de remo y doctora Annika van der Meer, el tenista de mesa británico y doctor Kim Daybell, la nadadora venezolana y doctora Génesis Leal y la triatleta y médico española Susana Rodríguez son algunas de las personas que han estado entrenando y trabajando horas extras para salvar vidas. Susana Rodríguez.

8. Para ayudar a las personas con discapacidad visual a reconocer las diferentes medallas paralímpicas de Tokio 2020 mediante el tacto, por primera vez en la historia se ha incluido una serie de hendiduras circulares en el lateral de las medallas. Una hendidura representa el oro, dos distinguen la plata y tres identifican el bronce. Además, las letras en braille también deletrean 'Tokio 2020' en la cara de las medallas.

9. En los Juegos Paralímpicos de Tokio competirá un número récord de mujeres atletas. El 40,5% de todos los deportistas serán mujeres, según los criterios de calificación del IPC. Esto equivale a 1.782 deportistas, un aumento respecto a las 1.671 mujeres que compitieron en Río 2016 (38,6%).

10. Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 batieron el récord de audiencia televisiva acumulada con 4.100 millones de espectadores. El IPC espera que esta cifra se supere hasta alcanzar los 4.250. Además, esta edición será la más global del mundo debido a la decisión del IPC de difundir gratis lo más destacado del evento en 49 países del África Subsahariana que no pueden pagar por los derechos de emisión.

David Ramiro