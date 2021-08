Una jugadora de voleibol italiana asegura que sufre pericarditis por la vacuna

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI/Archivo

Roma, 21 ago (EFE).- Francesca Marcon, jugadora del Volley Bérgamo (Primera División femenina), aseguró que se le detectó una pericarditis después de que se vacunara contra el coronavirus, lo que le impidió comenzar los entrenamientos junto al resto de sus compañeras, y se preguntó "quién va a pagar el precio" por este efecto colateral.

"Quizás esto pueda parecer una blasfemia, pero me pregunto: ¿Existe alguna compensación por quienes sufren daños a nivel de salud después de someterse a la vacuna? No estoy en contra de las vacunas, pero nunca estuve completamente convencida de esta vacuna y ahora tuve la confirmación (de sus dudas)", escribió Marcon en su cuenta de Instagram.

"No sé si os puede interesar, pero yo he padecido y sigo padeciendo una pericarditis posvacuna... ¿Quién paga el precio por todo esto? Que tengan buenas noches", concluyó la jugadora, de 30 años.

Este problema de salud impidió a Marcon empezar, el pasado miércoles, la pretemporada del Volley Bérgamo, que empezará la liga italiana el próximo 10 de octubre.

La pericarditis fue confirmada el pasado julio por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como uno de los "posibles" síntomas de las vacunas del coronavirus basadas en ARNm, Pfizer/BioNTech y Moderna.

Dichos "efectos secundarios" se añadieron en el prospecto de la EMA.

Este problema cardíaco conlleva una inflamación de la membrana alrededor del corazón, y los síntomas pueden variar, aunque a menudo incluyen dificultades para respirar, latidos cardíacos fuertes que pueden ser irregulares (palpitaciones) y dolor de pecho.

Muchas federaciones deportivas italianas han abierto campañas para sensibilizar a jugadores y jugadoras, entrenadores y cuerpos técnicos sobre la importancia de vacunarse, aunque en Italia no existe la obligación de hacerlo.

El pasado mayo, la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) pidió y consiguió el visto bueno del Gobierno para dar un derecho de propiedad a la plantilla de la selección "azzurra" y vacunar a los jugadores y técnicos en vista de la Eurocopa de fútbol.

También muchos clubes de la Serie A de fútbol (Primera División) fijaron en las últimas semanas unas citas para vacunar a sus plantillas.

Eso sí, algunos equipos, como el Empoli, han detectado varios casos de contagio por coronavirus, entre futbolistas que rechazaron vacunarse.