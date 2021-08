Ucrania.- Ucrania ilegaliza una web de noticias considerada de "propaganda prorrusa"

20-05-2020 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski POLITICA EUROPA UCRANIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE UCRANIA



KIEV, 21 (DPA/EP)



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha emitido un decreto por la que se prohíbe la web de noticias opositora strana.ua por considerarla "propaganda prorrusa" y tras las sanciones impuestas a su director, Ihor Hushva, exiliado en Austria.



Hushva lleva fuera del país desde 2018, cuando las autoridades ucranianas le impusieron sanciones a él y a sus empresas siguiendo una recomendación de los servicios secretos, que calificaron a Hushva de "propagandista prorruso". No se han publicado otros motivos de la imposición de sanciones alegando motivos de seguridad.



El director de la Asociación de Periodistas de ucrania, Serhiy Tomilenko, ha criticado la medida. "El bloqueo extralegal de medios de comunicación de la oposición supone un ataque a las garantías legales de independencia de los medios de comunicación", ha indicado.



El propio Hushva ha anunciado que seguirá trabjando. "No importa. Con (el expresidente Petro) Poroshenko me metieron en la cárcel. Con Zelenski, han cerrado la web", ha apuntado. El portal continúa funcionando en strana.news.



Igualmente han sido sancionados la pareja de blogueros Anatoliy y Olha Shariy, quienes viven exiliados en la UE. Además se ha sanbcionado a Andriy Derkach, tercer diputado en ser sancionado. Todos ellos tienen las cuentas bancarias clausuradas durante tres años.