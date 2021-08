Teichmann gana a Bencic en duelo suizo y alcanza las semifinales

En la imagen la suiza Jil Teichmann. EFE / JuanJo Martin /Archivo

Cincinnati (EE.UU.), 20 ago (EFE).- La suiza Jil Teichmann, número 76 del mundo, que llegó al torneo de Cincinnati, WTA Masters 1000, como invitada, volvió a protagonizar la sorpresa de la jornada al vencer este viernes por 6-3 y 6-2 a su compatriota Belinda Bencic, décima favorita, y campeona olímpica.

Después de haber dado la mayor sorpresa del torneo, eliminar en la tercera ronda a la japonesa Naomi Osaka, segunda cabeza de serie, apenas necesitó una hora y 11 minutos para arrollar a la medalla de oro en Tokio 2020.

Su tenis fue completo desde el fondo de la pista, saque demoledor, no lo cedió ninguna vez, e hizo tres break en ocho oportunidades, para conseguir la primera victoria en el segundo duelo que protagonizaban como profesionales.

Teichmann puso fin a la racha de nueve victorias consecutivas de Bencic que culminó con la conseguida sobre la checa Marketa Vondrousova en la final de los Juegos Olímpicos.

La victoria continúa una semana estelar para Teichmann, quien obtuvo la mejor de su carrera por ranking cuando el jueves eliminó a Osaka en los octavos de final.

Teichmann, de 24 años, dos veces campeona de individuales de la WTA en canchas de arcilla en 2019 (Praga y Palermo), ahora ha replicado el éxito en pista dura que tuvo a principios de 2021 antes de que su temporada se descarrilara por lesiones en la pierna izquierda.

En el primer cuarto de este año, Teichmann alcanzó los cuartos de final en el Phillip Island Trophy, las semifinales en Adelaide y las semifinales en Dubai en sucesivos torneos de pista dura. Esta semana es la primera vez desde Dubai que Teichmann logra victorias consecutivas en la gira.

Contra Bencic, Teichmann estuvo impecable y poderosa en el servicio. El comodín bajó 0-40 en su primer juego de servicio, pero lo cambió por completo desde allí, ganando el 84 por ciento de sus puntos de primer servicio. Teichmann salvó los cinco puntos de quiebre que enfrentó en el asunto.

Teichmann, quien superó a Bencic por 23 a 9 en golpes ganadores, es la semifinalista del torneo de Cincinnati con el ranking más bajo desde la No. 151 del mundo, la estadounidense Sloane Stephens en 2017.

La tenista suiza busca convertirse en el cuarto finalista consecutiva sin ser cabeza de serie que lo consigue en el torneo.

El próximo rival de Teichmann será otro enemigo de mayor rango: la cabeza de serie No. 5, la checa Karolina Pliskova, o la No. 29 del mundo, la española Paula Badosa, que esta noche definen a la cuarta y última semifinalista.

En la sesión de la mañana, la favorita número uno la australiana Ashleigh Barty logró con facilidad el pase a la semifinal tras vencer por 6-2 y 6-4 a la checa Barbora Krejcikova.

Si rival será la veterana alemana Angelique Kerber que se impuso por 6-4 y 3-3 antes que se retirase su rival, la checa Petra Kvitova, undécima cabeza de serie, que se sintió enferma con un virus gastrointestinal.