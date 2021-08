Superhéroes y villanos para fomentar la vacunación en California

Fotos Fred Brown + Video Sébastien Vuagnat ///San Bernardino, Estados Unidos, 20 Ago 2021 (AFP) - Un centro educativo intenta combatir la resistencia de los jóvenes a vacunarse en California al estilo Hollywood: con una puesta en escena que incluye un superhéroe que destruye al villano Coronavirus con información sobre las vacunas."Pensamos esta obra para educar sobre la importancia de las vacunas, especialmente para los jóvenes", cuenta Valentina Sanabria, directora de la pieza de teatro presentada esta semana por el centro educativo de salud El Sol, en la ciudad de San Bernardino, al este de Los Ángeles.En "Capitán Empatía vs. Covid-19", doctores lamentan el aumento de hospitalizaciones, "en su mayoría jóvenes sin vacunarse", mientras Coronavirus, un villano con risa malévola, difunde mentiras sobre los efectos de la vacunación para ampliar su dominio. El Capitán Empatía, de traje azul y capa amarilla, desarma a Coronavirus al convencer a dos jóvenes de inmunizarse. La obra del centro El Sol, enfocado en educación sanitaria, apunta especialmente a los más jóvenes que se resisten a inmunizarse. El guion reproduce la situación del condado de San Bernardino, al cual pertenece la ciudad homónima, en donde los casos han aumentado 48% en las últimas dos semanas y la curva de hospitalizaciones también está en ascenso.A pesar de que la vacunación es gratuita y hay suficientes dosis disponibles, 49,4% de la población del condado (2,18 millones) continúa sin inmunizarse. De acuerdo con números oficiales, las franjas entre 12 y 17 años (39%) y entre 18 y 34 años (46,8%) registran las tasas más bajas de inmunización."Hay muchas personas que se resisten a la vacuna (...) por los rumores que ha habido, de que un chip, de que no saben que está allí en la vacuna, que no ha pasado bastante tiempo para mirar bien y educarse", explica Sanabria."Hacemos esto para luchar contra la desinformación (...) No vacunarse coloca a toda la familia en riesgo", dice Natanael Chávez, quien interpreta al Capitán Empatía."Yo creía que como ya tuve covid, ya tenía anticuerpos, no necesitaba vacunarme", dice Julia Pérez, de 26 años, quien justamente interpreta a una de las chicas que se rehusaba a vacunarse. "Aquí me hicieron saber que es importante (vacunarse)", dijo Pérez que, al igual que su personaje, recibirá el inmunizante. En Estados Unidos, 51% de la población está totalmente inmunizada contra el covid-19, siendo los adultos de más de 65 años los que registran la tasa más alta de vacunación (81%).pr/dl/