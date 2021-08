Simeone: "La gente no estaba, pero el alma siempre estuvo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. EFE/ J.j. Guillén/Archivo

Madrid, 21 ago (EFE).- "Ojalá el reencuentro sea importante y bonito, porque tanto ellos necesitan al fútbol como nosotros necesitamos a la gente", expresó este sábado Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en la víspera del duelo contra el Elche y de la vuelta de la afición al estadio Wanda Metropolitano.

Un año, cinco meses y dos semanas después, el equipo recuperará a sus seguidores en las gradas de su territorio, como el actual campeón de la Liga. "La gente no estaba, pero el alma siempre estuvo", enfatizó el técnico argentino en la rueda de prensa telemática, antes del entrenamiento vespertino en ese escenario.

"Ver al Atlético de Madrid les genera ilusión, entusiasmo, alegría y es lo que queremos, que la gente vuelta y vuelva con esa energía, que la necesitamos", proclamó Simeone, que insistió en el aspecto emocional de la vuelta del público al Metropolitano.

"Lo que está claro es que, ante todo, arrancar un domingo a la mañana con tu padre, tu madre, tus amigos y poder ir al estadio es algo hermoso, porque llevamos un año y medio sin poder tener esa posibilidad y mucha gente mañana va a poder encontrarse con amigos y familiares, disfrutando de lo que les gusta sobre todo, que es el fútbol. Esperemos que mañana la gente esté. La necesitamos", dijo.

No saldrá de inicio Luis Suárez, como tampoco lo hizo en Vigo, dentro de su rodaje aún de pretemporada, según las pruebas del entrenador. "En principio, Luis empezó a entrenar el día 2, fue de los últimos que llegó, con Trippier, Correa y Lodi, y están trabajando muy bien los cuatro. Correa jugó 60, 70 minutos el otro día, Luis 30, Lodi participó también y Trippier lo mismo", expuso.

"Van evolucionando entrenamiento tras entrenamiento y esperemos, con el correr de los días y los minutos, agarren la mejor forma. ¿Cuánto pueden jugar? El tiempo que se les necesite dentro del campo. Mañana decidiremos qué es lo mejor para el equipo", apuntó Simeone, que irá "partido a partido buscando lo que siempre sea mejor" para cada encuentro que debe disputar el conjunto rojiblanco.

Tampoco Kieran Trippier ni Renan Lodi partirán desde la alineación inicial, que, según los ensayos, sólo cambiará un nombre respecto a la victoria por 1-2 en Balaídos contra el Celta: Rodrigo de Paul por el sancionado Mario Hermoso, aunque será Geoffrey Kondogbia quien retrasará su posición para ejercer como central dentro del 5-3-2 que sostendrá el técnico ante el Elche.

El portero Jan Oblak; los carrileros Marcos Llorente y Saúl Ñíguez; los centrales Stefan Savic y José María Giménez, además de Kondogbia; los centrocampistas Koke Resurrección y Thomas Lemar; y los delanteros Yannick Carrasco y Ángel Correa repetirán de inicio.

Enfrente estará el Elche. "Desde la llegada de Escribá, el equipo cambió rotundamente, fue más concreto, más definido en la búsqueda de cómo generar puntos, sobre todo, que de eso se trata el campeonato. Llegó al objetivo apretado, pero sin ninguna duda, con mucha energía y corriendo desde atrás desde la llegada del míster".

"Ha cambiado ahora, al menos en los amistosos y en el inicio de Liga, por el sistema 5-3-2 que seguramente favorece a los delanteros que tiene el Elche y es una posibilidad que nos encontremos con ese sistema en el partido", analizó Simeone, que aún no dispondrá de Joao Félix, que sigue su recuperación de una operación de tobillo.