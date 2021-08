RSF reclama a Biden un plan para la evacuación de los periodistas afganos

El presidente de EEUU, Joe Biden. EFE/EPA/SHAWN THEW

París, 21 ago (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) quiere que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ponga en marcha un "plan especial" para la evacuación de los periodistas afganos y de los defensores de los derechos humanos cuyo principal problema es acceder a los aviones de evacuación.

En un comunicado, su secretario general, Christophe Deloire, señaló que reciben "decenas y decenas de demandas de evacuación urgente", y que el problema no es obtener visados para ellos o plazas en las aeronaves que salen de Kabul, sino "conseguir que esas personas puedan acceder a los aviones".

La razón, según la organización, es que los proyectos de evacuación que han preparado para esos colectivos otros países, en particular europeos, "están ampliamente obstaculizados por la gestión de los accesos a los aviones", que está en manos de Estados Unidos, y eso pese a que figuren en las listas de personas sensibles.

Reporteros reprocha a Estados Unidos que "parece tener una única prioridad: la evacuación de sus nacionales y de sus antiguos colaboradores".

Por eso, en vísperas de la reunión del G7 que Biden ha organizado la próxima semana sobre la crisis afgana, le reclama un plan especial de evacuación de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Eso pasa, entre otras cosas, por aplazar el fin de la operación militar estadounidense en Afganistán, fijado para el próximo día 31, ya que de aquí a entonces no habrá tiempo suficiente.

RSF cree que habría que habilitar medios para que puedan ser identificados los periodistas y defensores de los derechos humanos que figuran en las listas de países y organizaciones.

También habría de contemplarse el establecimiento de un corredor humanitario y un perímetro especial.