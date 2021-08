Roglic: "La diferencia nunca es suficientemente grande"

El líder de la clasificación general, Primo Roglic (d), saluda al líder de la Montaña, el ruso Pavel Sivakov (i), en la salida de la octava etapa de La Vuelta a España que transcurrió, este sábado, entre Santa Pola y La Manga del Mar Menor, con 173,7 km. de recorrido. EFE/Manuel Bruque

La Manga del Mar Menor (Murcia), 21 ago (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) cree que la diferencia que tiene un líder en una carrera, como en su caso en la Vuelta 2021, "nunca es lo suficientemente grande".

Por ello, no sólo se plantea este domingo en el Alto de Velefique defender los entre 25 y 41 segundos que saca a sus principales rivales, los corredores del Movistar Enric Mas y Miguel Ángel López, y el del Ineos Egan Bernal.

"La diferencia nunca es suficientemente grande y mañana intentaremos dar lo mejor tanto yo como los que me rodean", comentó un Roglic que espera que haya batalla porque el viernes, en la etapa con seis puertos camino del Balcón de Alicante, ya le atacaron "en el primero" de altos puntuables.

"Ya vimos ayer que atacaron en el primer puerto", dijo, alertando a sus compañeros de que tienen que estar "preparados, muy concentrados y todo el equipo muy a tope" ante la exigencia que les espera.

Sobre una posible mayor debilidad en el Jumbo que en sus dos Vueltas ganadas en 2019 y 2020, dijo que se siente "bien" y que "confía" en su equipo.

Y en cuanto a los rivales, no desveló un mayor temor por el Movistar o el Ineos, sino que dijo que cree que el rival "más incómodo será el que más fuerte se encuentre".