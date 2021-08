Premier peruano atribuye las críticas al gabinete al ejercicio de la democracia

En la imagen, el presidente peruano, Pedro Castillo (i), junto al presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido. EFE/Stringer/Archivo

Lima, 21 ago (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, atribuyó las críticas a los integrantes del gabinete, específicamente al nuevo canciller, al ejercicio de la democracia y pidió no "escandalizarse" por ello.

"Unos dirán que está bien y otros dirán que está mal. Así como se ha nombrado al excanciller Héctor Béjar, unos decían que está mal y unos decían que está bien", declaró Bellido sobre las críticas que ha recibido el nuevo canciller, Óscar Maúrtua, nombrado el viernes.

"Eso es parte de la democracia, que tenemos que acostumbrarnos y no escandalizarnos por ninguna decisión", agregó el primer ministro en declaraciones a los periodistas.

La designación de Maúrtua fue criticada en redes sociales por representantes del partido oficialista Perú Libre por presuntamente tener una posición afín a las potencias occidentales.

"Espero que sea broma de mal gusto la novedad que será Óscar Maúrtua el nuevo canciller. Una persona alineada a la política injerencista de los EE.UU. no puede representar a un Gobierno de izquierda", escribió el legislador Guillerno Bermejo en Twitter.

Por su parte, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, insistió en que "el nuevo canciller no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil".

Bellido comentó que si los ministros nombrados "han tenido otras posturas en el pasado, nosotros no somos de las personas que juzgamos de ello, nosotros vamos a tomar en cuenta desde el inicio de este compromiso de trabajar por el país".

"Uno tiene que ir de manera coherente y en sintonía con el programa de Gobierno, con los compromisos de campaña y con la orientación que tiene este Gobierno", añadió.

En tanto, el excanciller peruano Allan Wagner saludó el nombramiento de su "colega y amigo" Maúrtua y le deseó "éxito en sus importantes funciones".

"La cancillería está en buenas manos", remarcó Wagner, un experimentado diplomático de carrera y ministro en dos oportunidades, en su cuenta de Twitter.

Maúrtua reemplazó en el cargo a Héctor Béjar, un sociólogo y exguerrillero de 85 años, que afirmaba que el terrorismo en el Perú lo inició la Marina de Guerra, y no el grupo armado Sendero Luminoso al que la Comisión de la Verdad y Reconciliación le atribuye la mayoría de las 69.000 víctimas del terrorismo entre 1980 y 2000.