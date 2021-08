Periodistas dicen que los talibanes las excluyeron de los medios estatales

Al menos dos mujeres periodistas que trabajan para una emisora estatal en Afganistán han dicho que los talibanes no les permiten trabajar.

Desde que ingresaron a Kabul el domingo pasado, los talibanes han tomado el control de las agencias gubernamentales, incluidos los medios estatales.

Cuando los periodistas de la Radio Televisión Afganistán (RTA) llegaron al trabajo, a algunas mujeres se les dijo que no podían entrar al edificio.

En un video publicado en línea, la presentadora de noticias de la RTA, Shabnam Khan Dawran, dijo que a sus colegas varones se les permitió ingresar al edificio, pero que a ella se le negó la entrada.

“No se me permitió (entrar) a pesar de tener mi tarjeta de oficina. Los empleados varones con tarjetas de oficina pudieron ingresar a la oficina, pero me dijeron que no podía continuar con mi deber porque el sistema (gobierno) ha cambiado", dijo Dawran, quien ha trabajado en periodismo durante seis años.

Otra presentadora de la RTA, Khadija Amin, dijo a la empresa privada TOLONews que no se le permitió ingresar a su oficina el martes y que otras colegas también fueron rechazados más tarde.

Amin dijo que hablaron con el nuevo director designado por los talibanes, quien les dijo que el grupo pronto tomaría una decisión sobre si pueden trabajar.

Añadió que los talibanes han cambiado los programas de la RTA y "no hay presentadoras".

Una periodista que solía trabajar para RTA dijo que está preocupada por sus antiguos colegas.

“Desafortunadamente, volvemos a la era de los talibanes. Estoy muy preocupado por la seguridad de mis compañeros”, dijo a la VOA el periodista, que pidió no ser identificado.

En su primera conferencia de prensa desde que tomaron el poder, los talibanes dijeron que los derechos de las mujeres serían respetados bajo la Shariah, o ley islámica. El portavoz del grupo también dijo que los medios de comunicación podrían informar libremente siempre que fueran justos y promovieran la unidad nacional.

Pero muchos periodistas y organizaciones de derechos de los medios son cautelosos. La emisora ​​pública alemana Deutsche Welle (DW) dijo que los combatientes talibanes mataron a uno de los familiares de sus periodistas esta semana mientras buscaban al reportero.

El asesinato "es inconcebiblemente trágico y testimonia el grave peligro en el que se encuentran todos nuestros empleados y sus familias en Afganistán", dijo el jueves por la noche el director general de DW, Peter Limbourg, según Reuters.

Los talibanes no han comentado públicamente sobre el ataque contra la familia del periodista de DW o sobre el bloqueo de las mujeres periodistas en los medios estatales. Dijeron anteriormente que los periodistas son libres de trabajar en medios de propiedad privada, pero que los talibanes administrarán medios de propiedad estatal.

Cambio de programación

RTA tiene docenas de canales de radio y televisión y opera en Kabul y 32 provincias.

Pero cuando los talibanes tomaron el poder, cambiaron los nombres de las estaciones a Shariat Ghag (Voice of Shariah), el nombre de la única estación de radio que existía bajo el gobierno del grupo en la década de 1990.

Un periodista independiente de Helmand dijo a la VOA que los talibanes reemplazaron el canal local RTA por Shariat Ghag Radio el viernes y que la estación está principalmente "cubriendo las noticias y actividades de los talibanes".

Dijo que los talibanes les dijeron a los empleados de la estación provincial estatal que "transmitieran según sus instrucciones".

La emisora ​​ya no cuenta con presentadoras ni voces femeninas, según la periodista, a quien no se nombra por razones de seguridad.

Las mujeres periodistas de estaciones de propiedad privada han seguido transmitiendo. El martes, una presentadora de TOLONews entrevistó a un funcionario talibán, en una medida que muchos consideraron sin precedentes.

La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, pidió el viernes que se garantice la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Afganistán.

"Nadie debe tener miedo de decir lo que piensa en esta coyuntura crítica, y la seguridad de todos los periodistas, incluidas las mujeres, debe estar especialmente garantizada", dijo Azoulay en un comunicado.

La UNESCO agregó que el progreso de los últimos 20 años "no debe deshacerse y, en particular, que las mujeres periodistas deben poder continuar con su trabajo crucial".

Esta historia se originó en la división afgana de VOA.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram