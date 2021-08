Paraguay se prepara ante el avance del fuego en Bolivia

Fotografía que muestra una humareda provocada por un incendio, este viernes 20 de agosto de 2021, sobre Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 21 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reunió este sábado a distintos miembros del Ejecutivo para preparar las acciones de mitigación de los incendios forestales que afectan al país, con la atención centrada en la frontera debido al avance del fuego en la localidad boliviana de Roboré.

El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, comentó a los medios que las tareas de combate al fuego se intensificarán en el norte del país y en el departamento de Alto Paraguay.

"La principal preocupación nuestra es el frente de incendio que se originó en Roboré, Bolivia, y que se está dirigiendo nuevamente hacia la frontera con Paraguay. Lo venimos siguiendo desde hace 70 kilómetros y hoy está a 45 kilómetros de nuestra frontera seca", expresó Roa desde el Comando en Jefe, en Asunción, donde se celebró la reunión.

Los equipos de la SEN, así como los bomberos voluntarios y el personal de las Fuerzas Armadas, trabajarán desde la Base 5 y la Base 7 de la Fuerza Aérea, para tratar de evitar que entre el fuego desde Bolivia.

Roa aseguró que ya se está hablando con propietarios de maquinaria en esa zona del país para alquilar sus máquinas y utilizarlas en las labores de prevención y extinción.

El objetivo es crear kilómetros de cortafuego dentro del territorio paraguayo para generar "una calle de protección" y evitar la entrada del fuego.

"Esperemos que este frente que está viniendo lo podamos controlar y no ingrese", manifestó.

Paraguay desplazará a esa zona del país varios aviones hidrantes, incluido uno procedente de Uruguay, que llegará el martes, y se cuenta también con la posibilidad de conseguir más avionetas en la zona de Mato Grosso (Brasil).

Roa recalcó que la preocupación de las autoridades es la cantidad de focos de calor que se detectan en el país, debido a la quema de basuras y pastizales por parte de particulares.

"Los focos de calor no son incendios, pero es algo que tenemos que ir cuidando", recordó el titular de la SEN.

En las últimas 24 horas, se registraron 9.388 focos de calor en el país, según el reporte oficial.

La falta de precipitaciones, que no se esperan hasta la próxima semana, y la sequía en los ríos dificulta las tareas y favorece la propagación del fuego.