Nuria Fergó, otra compañera de Álex Casademunt que no estará en su concierto homenaje

MADRID, 21 (CHANCE)



Sin duda alguna la repentina pérdida de Álex Casademunt fue un gran palo para todos sus familiares y amigos pero sobre todo para sus compañeros de Operación Triunfo que vieron como su pequeña gran familia ya nunca volverá a estar completa. Poniendo todo de su parte para que el legado musical de Álex no se pierda en el olvido, muchos de los ex triunfitos participarán en el concierto homenaje que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en el Wizink Center de Madrid.Con un sinfin de cambios en el cartel debido a las respectivas agendas de los participantes, Nuria Fergó ha sido la última en caerse del cartel debido a otros compromisos profesionales incompatibles con este concierto. "Yo no voy a estar por agenda" nos ha explicado Nuria Fergó cuando le hemos preguntado por el esperado concierto. "Yo desconozco qué opina la familia, no tengo ni idea" sentencia al respecto.Al igual que para el resto de sus compañeros, la pérdida de Álex ha dejado un gran vacío en la vida de Nuria Fergó que reconoce que le echa mucho de menos. "Todavía es como que está en su casa en Barcelona, lo llevamos dentro, eso está ahí" explica la cantante. Con esta noticia Nuria Fergó se suma a las bajas ya confirmadas como Chenoa, David Bisbal o Rosa López que ya explicó que no podía acudir por otros compromisos profesionales aunque quizás con el último cambio de fecha sí que pueda participar.