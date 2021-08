Memphis evita el primer descalabro

El delantero neerlandés del FC Barcelona Memphis Depay (i) celebra su gol ante el Athletic de Bilbao, en el partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga disputado este sábado en San Mamés. EFE/LUIS TEJIDO

Madrid, 21 ago (EFE).- El estreno goleador del neerlandés Memphis Depay evitó el primer descalabro del Barcelona en la era postMessi, salvando con un zurdazo un punto en San Mamés ante la exhibición de pundonor del Athletic Club, y dejando un amargo liderato provisional al equipo de Ronald Koeman a falta de que el domingo Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla disputen sus encuentros de la segunda jornada.

Demandaba un líder el nuevo Barça, ya sin el salvador Leo Messi en su plantilla, y pidió paso Memphis, sobrado de personalidad. La lucha de Sergi Roberto en un balón dividido la convirtió en oro puro Depay a quince minutos del final, para evitar la primera derrota tras un bello duelo de fuerzas.

Se amplía la racha sin vencer de Marcelino García Toral con el Barcelona. Pocas ocasiones en su carrera lo tendrá tan cerca como esta vez. Con su equipo exhibiendo poderío físico para desfigurar al equipo de Koeman, con agresividad en la presión, metiendo un ritmo que pasó factura a un tocado Gerard Piqué y provocó el estreno de una pareja inédita: Eric García-Araujo.

Acabó expulsado Eric en un partido del que no guardará buen recuerdo. Señalado en el tanto recibido, en el enésimo lanzamiento de córner de un Athletic que asedió hasta encontrar el premio con un testarazo impecable de Íñigo Martínez a los 50 minutos. De Jong tiró del Barcelona en sus momentos bajos y Memphis salió al rescate en un duelo que tuvo de todo (1-1).

El inicio del Mallorca se convierte en una de las noticias de los primeros capítulos del campeonato. Recién ascendido, ocupó durante unas horas el liderato provisional tras conquistar Mendizorroza. Superior a un Alavés que busca el rumbo ofensivo tras perder a un referente como Lucas Pérez.

Acusó el equipo de Javi Calleja quedarse en inferioridad numérica, por la doble amonestación de Rubén Duarte a los 66 minutos, y acabó cediendo al idilio de Fer Niño con el estadio vitoriano. El mismo donde debutó con gol en el Villarreal, repitió con el Mallorca en un momento para el recuerdo.

Con el dorsal con el que su padre jugó antes en el Mallorca, cedido al equipo de su ciudad natal y siendo decisivo para convertir en colista al Alavés y permitir al equipo balear igualar ya el número de triunfos a domicilio de su última campaña en la elite. Sirvió además para que Luis García Plaza se sacase una espina personal. Nunca había podido vencer al equipo de Vitoria en su carrera como técnico.

En Granada apareció la conexión cafetera para hacer soñar con el primer triunfo al Nuevo Los Cármenes. Una acción repleta de clase de Carlos Bacca, con recorte de tacón y pase en profundidad al espacio, permitió a Luis Suárez romper el partido con su buena definición.

Pero el Valencia de José Bordalás ha ganado un punto en competitividad. Nunca se dio por vencido y mereció el empate hasta que lo firmó a dos minutos del final. Solo las paradas de Aarón lo impidieron antes, pero nada pudo hacer ante la seguridad de Carlos Soler de nuevo desde el punto de penalti. Dos jornadas y dos goles que dan puntos (1-1). El final de infarto dejó un tanto anulado desde el VAR al Granada por fuera de juego.

Los goles faltaron en el RCDE Stadium en un partido tan vistoso como falto de acierto en los últimos metros. Hasta 26 remates entre Espanyol y Villarreal, solo cinco a puerta. La buena imagen en su regreso a Primera, poniendo freno al vigente campeón de la Liga Europa, no obtuvo el premio del triunfo porque los dos goles que marcó, Raúl de Tomás y Wu Lei, fueron anulados desde el VAR (0-0).

La segunda jornada alzó el telón el viernes en el duelo de dos equipos que no arrancan. Betis y Cádiz firmaron un empate en el Benito Villamarín (1-1), con tanto de penalti de Álvaro Negredo igualado por Juanmi, con dos tantos en dos jornadas, en un partido que se jugó a lo que impuso Nabil Fekir.