McGrath: "Un año que nunca me pude imaginar"

Redacción deportes, 21 ago (EFE).- El español Paul McGrath, medallista de bronce en los 10.000 m marcha de los Mundiales sub-20, afirmó que sus resultados de este año, en el que también ha sido campeón de Europa, superan todas sus expectativas.

"Este ha sido un año que nunca me pude imaginar. Estoy supercontento", declaró tras la prueba, en la que subió al podio, con su mejor marca personal (42:26.11), junto al keniano Heristone Wanyonyi (42:10.84) y el indio .Amit (42:17.94).

Cuando vio que los dos primeros se iban por delante, el español no perdió los nervios: "La estrategia era mantener la mente fría. Los primeros kilómetros son para tantear un poco, y cuando he visto que los otros ya iban a por ellos, es cuando me he puesto a su ritmo".

"Sigo sin creérmelo, estoy superfeliz. Ahora, descanso, a disfrutar con los míos. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi entrenador y a los servicios médicos de la Federación Española, porque de ellos es también esta medalla", señaló en un vídeo recogido por World Athletics.

Era la segunda medalla que el equipo español conseguía en estos Mundiales de Nairobi, después de la plata lograda por la vasca Tessy Ebosele en triple salto.