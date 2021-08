Malí.- La CEDEAO da a Malí hasta el próximo sábado para que responda sobre el arresto domiciliario de Ouane y Ndaw

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha dado a las autoridades malienses hasta el 28 de agosto para que le informen de la situación de arresto domiciliario contra el exprimer ministro Moctar Ouane y el expresidente Bah Ndaw, forzados a dimitir tras el golpe de Estado de mayo.



Ambos se encuentran privados de libertad en sus domicilios desde el 24 de mayo tras el golpe militar que les destituyó de sus cargos, y todavía no tienen permitido el acceso a su abogado y mucho menos poner un pie en el exterior, informa Maliweb.



El abogado defensor de ambos, Mamadou Ismaila Konaté, denunció en su cuenta de Twitter que no tiene acceso a sus clientes.



"Hombres armados me impiden acceder a Bah N'Daw y Moctar Ouane, jefes de estado y funcionarios del gobierno de transición custodiados ilegalmente en sus hogares / residencias. ¡Inadmisible! ¡Insoportable!", lamentó.



El coronel Assimi Goita, quien fue vicepresidente tras la asonada de agosto de 2020 contra el entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita, accedió al cargo de presidente después del nuevo golpe de Estado militar en mayo.



Ndaw y Ouane fueron detenidos por los militares, siguiendo órdenes de Goita, tras una remodelación del Gobierno que excluyó a varias figuras importantes de la junta instaurada tras el golpe contra Keita. Posteriormente, Goita juró el cargo y nombró a Choguel Maiga como primer ministro.