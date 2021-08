Los médicos de Bahamas temen un repunte de casos de covid por los comicios generales

En Bahamas se han reportado 16.962 casos y 330 muertes por el virus. EFE/Manu Reino/Archivo

San Juan, 21 ago (EFE).- Los profesionales de la salud de Bahamas expresaron su preocupación ante el anuncio del adelanto de las elecciones generales al 16 de septiembre, entre el temor por un repunte de casos de la covid-19.

La preocupación de médicos y otros profesionales de la salud de Bahamas se debe también a la carga que enfrentarán para tratar a los contagiados con el virus, lo que puede provocar un colapso del sistema de salud.

Al momento, en Bahamas se han reportado 16.962 casos y 330 muertes por el virus, según datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Sabriquet Pinder-Butler, presidenta de la Asociación de Personal Médico de Bahamas (CPSA, en inglés), advirtió que ha visto que al realizarse elecciones repuntan los casos de coronavirus.

"Esto es extremadamente preocupante y temeroso para nosotros. Los profesionales de la salud hemos llegado a tocar más allá del fondo en esta batalla y tratando de salvar vidas, en este momento se anuncian unas elecciones generales y es preocupante", dijo Pinder-Butler en una emisora de radio local.

ELECCIONES ADELANTADAS

Los bahameños acudirán a las urnas el próximo 16 de septiembre, ocho meses antes de lo que se establece constitucionalmente, según anunció el pasado jueves el primer ministro, Hubert Minnis, quien enfatizó precisamente que quien salga victorioso tendrá que tomar decisiones clave sobre la lucha contra la pandemia.

"Están ocurriendo brotes del virus igualmente en otras partes y, cuando las campañas políticas estén en su apogeo, provocará la llegada de más personas a las islas y no podremos ocuparnos de toda la situación médica que se necesite", advirtió Pinder-Butler.

"Sabemos que a diario mueren muchas personas. Y también sabemos que hay personas que no tienen el acceso médico que necesitan. Por lo tanto, esto nos pone en una situación en que los casos aumenten y el problema sea mucho mayor", sostuvo.

Asimismo, relató que las instituciones médicas privadas también están decidiendo a quién deben conectar a un respirador para salvarle la vida sobre otro.

"Sabemos que posiblemente la variante delta haya llegado acá y eso significa que es bien fácil que el virus se transmita. Por lo tanto, no es el momento ideal para participar de las campañas políticas", puntualizó Pinder-Butler.

Bahamas es una nación independiente que comparte lazos históricos con el Reino Unido, de forma que el monarca británico, como jefe de Estado, es quien designa a su representante en el archipiélago, que es el gobernador general.

Mientras, el Poder Ejecutivo es ejercido por el Gobierno encabezado por el primer ministro y el legislativo por un Parlamento de dos cámaras.

El mandato actual no vence constitucionalmente hasta mayo de 2022, que sería cinco años después de que el Movimiento Nacional Libre (FNM, en inglés), de Minnis, derrotó al Partido Liberal Progresista.