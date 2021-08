Libia.- Dbeibé acepta un encuentro con Haftar siempre y cuando le reconozca como primer ministro libio

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Abdel Hamid Dbeibé, ha indicado que no tiene objeciones en reunirse con el mariscal Jalifa Haftar, rival en el este del país, si le reconoce como jefe del Ejecutivo y ministro de Defensa.



Dbeibé confirmó a Bloomberg que ha conversado con Haftar, aunque de manera indirecta, cuando asumió oficialmente el cargo y comenzó a resolver ciertas cuestiones tras el cese de hostilidades en el conficto entre Trípoli y las fuerzas del este del país.



El primer ministro aplaudió el progreso logrado con respecto a la salida de los mercenarios que actualmente están en suelo libio y suponen un obstáculo para la hoja de ruta electoral. "No estoy diciendo que se irán dentro de un mes o dos, pero se irán al final", ha añadido.



En lo tocante a los comicios, el primer ministro reiteró su intención de celebrar elecciones presidenciales, que describió como históricas, el próximo diciembre, como la tarea más importante de su administración.



Al comentar sobre la posibilidad de que Saif Al-Islam Gaddafi se presente en las próximas elecciones, Dbeibah dijo que "es un ciudadano libio e hijo de una tribu importante en Libia, y no tengo objeciones a la candidatura de cualquier ciudadano que no tenga cualquier problema legal", según hizo saber en la entrevista, recogida a su vez por el 'Libya Observer'.



En el terreno económico, Dbeibé habló sobre los proyectos de inversión que Libia presentaría en dos conferencias de petróleo y gas a fin de año, una en Texas y la otra en Trípoli, y agregó que hay ofertas de Eni Oil Company, que está lista para invertir 10.000 millones de dólares en varios campos petroleros, además de Total Oil Company, que tiene un presupuesto de inversión en Libia de más de 2.000 millones de dólares.



Asimismo, señaló que aún no había considerado cambiar el cargo del presidente de la Corporación Nacional de Petróleo, Mustafá Sanalla, como sugirió el ministro de Petróleo, al señalar que "habrá algunos cambios, pero no en la forma solicitada por el ministro".